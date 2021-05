Colle. Beaucoup de parents algériens seraient, aujourd'hui, mis en difficulté par leurs enfants curieux d'en savoir plus sur les Scouts musulmans algériens (SMA). Même les grands-parents n'auraient pas tous la réponse. Et pour cause, alors que ce mouvement a été créé à Alger en 1935 et a servi à former beaucoup de combattants de la guerre de Libération nationale, il n'a, bizarrement, bénéficié d'aucune attention particulière depuis l'indépendance. Que des regards furtifs à certaines occasions. Dépôts de gerbes de fleurs et haies d'honneur d'enfants portant le foulard caractéristique. L'anomalie est tellement inexplicable qu'il y a quelques années on connaissait plus le commandant général du mouvement que le scoutisme algérien qu'il dirigeait. Il aura fallu l'approbation par le président Abdelmadjid Tebboune de «l'institution de la journée du 27 mai, Journée nationale des Scouts musulmans, et ce en vue d'immortaliser les épopées, préserver la mémoire nationale et renforcer la solidarité nationale» pour que le «réveil» se produise. C'est le chahid Mohamed Bouras qui a fondé les SMA en 1935 avant d'être exécuté six ans après par les forces coloniales françaises. Ce qui donne une idée de l'importance des SMA dans le mouvement indépendantiste de l'époque. Comme l'a, si bien, rappelé le ministre des Moudjahiddine, Tayeb Zitouni, dans son message, mercredi dernier, «ce mouvement (les SMA, Ndlr) a enfanté de grands hommes qui ont laissé leurs empreintes dans l'histoire du Mouvement national, à l'image des chahids, Larbi Ben M'hidi, Didouche Mourad et Omar Lagha». Oui car, de par ses activités, le scoutisme offrait le cadre idéal pour la préparation du déclenchement du 1er novembre 1954. De l'éveil des consciences jusqu'au maniement des armes en passant par l'apprentissage des moyens de survie dans des conditions naturelles extrêmes (maquis). Pour préparer les jeunes au combat, tout en gardant le secret de la lutte armée, le chahid Didouche Mourad avait créé en 1946 (il avait 19 ans) une troupe de scouts musulmans algériens à El-Mouradia (ex: la Redoute) dans la capitale. L'année d'après, il a participé à la création de l'OS (Organisation spéciale) bras armé du mouvement nationaliste. C'est dire que les deux créations se complétaient. Il est urgent, aujourd'hui, de réhabiliter le scoutisme algérien. Dans la mémoire nationale, mais aussi comme moyen d'épanouissement de nos enfants. Et dépasser le foulard!