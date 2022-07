Coincées, pendant soixante ans, dans un mouvement pendulaire, les relations algéro- françaises évoluent entre brouilles et éclaircies. Mais après six décennies d'oscillation, la mécanique accuse des signes de fléchissement face à l'évolution rapide des rapports entre les deux pays. Il faut bien que le pendule s'arrête le temps de porter une réflexion et un regard critique sur ce chemin parcouru et ouvrir une nouvelle page. Soixante ans après l'indépendance de l'Algérie, les enjeux de reconnaissance et de réconciliation restent importants. Si Alger et Paris voulaient, les conditions d'une réinvention d'une relation d'égalité existent. Soixante ans après l'indépendance de l'Algérie, les rapports qui lient les deux pays impliquent de nouvelles générations en Algérie et en France. Ces générations doivent changer de paradigmes pour affronter les conséquences, souvent terribles, de cette histoire. Dans ce processus de transformation, il s'agit surtout de mieux comprendre l'histoire pour aller au-delà de l'obstacle de ce passé traumatique. Le socle sur lequel pourrait être bâtie cette relation renouvelée existe. C'est l'entente et la relation amicale qui caractérisent les deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. Les deux présidents ne se connaissent pas en réalité. Ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois en Allemagne. L'échange a eu lieu, en janvier 2020, en marge de la Conférence de Berlin sur la crise libyenne. Par la suite, la contrainte de la pandémie de Covid-19 a freiné leur élan. Evidemment, la prochaine visite de Macron à Alger, permettra de lever de nombreuses équivoques nées de cette stagnation imposée par la crise sanitaire. Mais ces rapports entre Tebboune et Macron sont certes nécessaires, mais sont-ils suffisants pour donner du souffle à une relation appelée à durer dans le temps? Il existe d'autres points d'appui à cette relation. Il faut la consolider par d'autres initiatives innovantes, économiques et culturelles venant de la base. À ce titre, Alger et Paris ont la chance de pouvoir compter sur une diaspora très riche qui peut jouer ce rôle de passerelle et faciliter des projets et même parfois apaiser bien des situations. Cette passerelle humaine, culturelle et sociale est très indiquée pour réinventer cette nouvelle dynamique souhaitée des deux côtés. Elle permet à la fois de muscler la relation entre les deux pays en relançant tous azimuts des canaux de discussion. Le défit consiste donc à trouver davantage de sujets d'intérêt mutuel dont les domaines de l'économie, dans les nouvelles technologies comme le digital, dans les domaines culturel et social.