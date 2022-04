Le coeur sur la main et la main tendue à la jeunesse algérienne. Depuis, son élection, le 12 décembre 2019, à la tête de la présidence de la République, Abdelmadjid Tebboune n'a pas changé de recette: la seule valeur sûre pour l'Algérie, assure-t-il, est sa jeunesse. « La jeunesse est une valeur pérenne pour le pays et beaucoup nous envient cette ressource», dit-il pour maintenir à distance, les attaques hostiles contre ce «gisement durable». Le président de la République entend en faire un acteur politique et économique incontournable. L'actuelle Assemblée populaire nationale a la particularité d'être majoritairement dominée par la frange juvénile. Cette émergence des jeunes à l'occasion de cette 9e législature dénote de la forte conviction de cette catégorie de la société de reprendre le flambeau pour l'édification de l'Algérie nouvelle, prônée par le président Abdelmadjid Tebboune. Faut-il rappeler que l'article 73 de la Constitution stipule que «l'État veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif. L'État encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique»? Le président a pris sur lui d'injecter à chaque fois dans l'attelage gouvernemental de très jeunes ministres pour les former au pénible métier de la responsabilité. Le président Tebboune accompagne cette audace politique par des mesures concrètes envers la jeunesse dont certaines constituent l'exception algérienne en Afrique: on pense à l'allocation chômage, la couverture sociale, l'engagement sans faille apporté à la création des start-up. Abdelmadjid Tebboune se veut un catalyseur à même de secouer toutes ces énergies assoupies. Le pays avance sereinement, il apprend de ses erreurs, il se ressaisit et s'exerce avec ses enfants. Mais au retour qu'attend Tebboune de cette jeunesse? Du patriotisme et un zeste de patience. «Défendez votre pays avec patriotisme», a-t-il martelé dans la soirée d'avant- hier, invité par des journalistes à dire quelques mots à la jeunesse. Par la même occasion, il a réitéré son engagement à régler le problème du chômage en prenant totalement en charge cette catégorie et en poursuivant le travail pour la réalisation de cet objectif. Comme il a également appelé à faire échouer les discours défaitistes qui découragent les jeunes Algériens, invités d'ailleurs à «s'accrocher à l'espoir en une Algérie stable avec un avenir prometteur». C'est parce que Tebboune a bien sérié les enjeux qu'il veut jouer un rôle de catalyseur pour réinventer les espoirs et secouer les énergies assoupies.