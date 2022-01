L'Afrique de l'Ouest est confrontée, désormais, à une véritable épidémie de coups d'état. Après le Tchad, le Mali et la Guinée, c'est au tour du Burkina Faso de recourir à la solution du putsch pour faire face à une situation sécuritaire intenable. Les coups de force militaire se sont multipliés, ces dernières années, malgré l'adoption par l'Union africaine des règles de bonne gouvernance et la mise en oeuvre de sanctions dissuasives contre les putschistes, sommés de restituer le pouvoir aux civils, avec une transition la plus courte possible. Un voeu pieux, vu la tendance générale à une période de deux ou trois ans, conclue par la consécration des «nouveaux dirigeants» dans une kermesse électorale. S'agissant des pays de la Cédéao, on ne peut pas dire que le terrorisme grandissant suffit à expliquer l'instabilité chronique. D'autres facteurs sont en jeu, dont la décadence éthique des dirigeants n'est pas la moindre. L'ancien président guinéen Alpha Condé en est la meilleure illustration mais il n'y a pas que lui. On dit qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Or ces dirigeants, en Guinée et ailleurs, ont affiché, des années durant, une indifférence coupable envers leur peuple dont le sort illustre, par bien des aspects, les affres du joug colonial. Comme Alpha Condé, d'autres opposants ont eu leur traversée du désert. Cela ne les a pas empêchés, une fois parvenus au pouvoir, de s'octroyer un troisième mandat, en piétinant la Constitution, quitte à délivrer un mauvais message à leur peuple et à tout le continent. Arrogance? Pas seulement, car il y a aussi un mépris des aspirations des peuples ouest-africains. Pour s'en convaincre, il suffit d'entendre les cris des camionneurs, bloqués à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire que les sanctions de la Cédéao ont «verrouillée». «Vive Assimi Goïta» est devenu leur credo et ce cri va outre Méditerranée tant il est porteur d'un message qu'il faudra bien entendre, dans tous les sens du terme. Signe que le feu est dans la maison ouest-africaine et l'entêtement à considérer la région du Sahel comme une chasse gardée ne fait qu'attiser la colère et la révolte de ses populations, au point que les militaires, tous pays confondus, ne peuvent faire la sourde oreille et soutenir un pouvoir civil décrédibilisé. C'est le cas, aujourd'hui, du Burkina mais qui sait? Demain, ce pourrait être le tour de certains «îlots de paix». La vague sahélienne est là, et lourd le poids d'une domination qui mène vers un scénario catastrophe, négligé par les apprentis-sorciers.