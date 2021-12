En recourant au pass vaccinal, le gouvernement a-t-il épuisé toutes les démarches et solutions pour contraindre les populations à la vaccination? Après avoir lamentablement raté la campagne de vaccination, le ministère de la Santé passe au rattrapage avec la complexe opération du pass vaccinal. Telle que déclinée, tout indique que la décision a été prise sous la contrainte et la précipitation, mais nécessaire pour éviter le pire d'un virus qui poursuit son récit macabre. Echaudé par le drame de la 3e vague, le gouvernement ne s'encombre pas de détails au point d'oublier même d'y mettre la forme. Car, s'il faut se résoudre à un pass vaccinal, il doit impérativement solliciter le concours de l'APN. C'est aux députés qu'échoit le rôle de légiférer sur la faisabilité de cette action en rapport direct avec les libertés privées des citoyens. Aucune loi dans le monde n'oblige un citoyen à se faire vacciner. Il s'agira alors d'un projet de loi du gouvernement qui sera examiné lors d'un Conseil des ministres, ensuite en commission à l'Assemblée populaire nationale, avant son examen puis son entrée en vigueur. Restera ensuite à définir les lieux où ce pass sera exigé. Ce ne sont surtout pas les salles de cinéma, les théâtres ou les bibliothèques qui vont poser problème. Il faut plutôt surveiller les salles des fêtes, les stades, les cafés, les hammams et les marchés. Encore que même dans ces lieux, c'est la question de qui contrôlera qui se posera avec acuité. Mais qu'importe, l'objectif visé étant de contraindre le maximum de personnes à se faire vacciner pour limiter les graves conséquences de l'épidémie. Ensuite, c'est la seule manière hélas, d'éviter une fermeture d'entreprises et autres établissements. Le spectre d'un nouveau reconfinement total n'est pas écarté au moment où de nombreux pays, notamment en Europe, prennent des mesures de restrictions fortes, en reconfinant ou en remettant en place des couvre-feux. Le pass sanitaire permet d'échapper à cette terrible fatalité. Après deux années de marasme économie, il faut désormais se remettre à l'évidence: l'économie algérienne peut-elle supporter des mois d'un confinement total? Ce sera l'effondrement de ce qui reste des frêles structures économiques du pays. Déjà que les conséquences du premier confinement ont été dramatiques pour les faibles revenus, une seconde restriction du même genre sera un désastre national. Enfin, comment s'y prendre en cas de triche et de falsification sur le pass sanitaire? Comment qualifier une pareille infraction? Si on l'inscrit dans le registre de la spéculation, la sanction sera très lourde pour les antivax algériens. La nouvelle loi contre la spéculation en Algérie prévoit jusqu'à 30 ans de prison. Sale temps pour les antivax!