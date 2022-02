Test grandeur nature pour l'Exécutif. Pour son premier Ramadhan, le gouvernement Benabderrahmane, aura comme ses prédécesseurs, à passer un examen sérieux: celui de la maîtrise des prix durant une période de grande consommation et surtout propice à la spéculation. Surtout que cette année, les données sont un peu plus compliquées avec l'apparition du phénomène des produits récalcitrants que sont l'huile et la pomme de terre. Cela fait plusieurs mois que le ministre du Commerce, Kamel Rezig, patauge sans grands résultats probants. Il lui est arrivé comme ce voyageur distrait engagé dans les vases d'un chott. Plus il essaie de s'extraire plus il s'enlise. Au début de son installation au département du commerce, il a sous- estimé la force de frappe des barons qui ont fait main basse sur le marché des produits alimentaires dans notre pays. Entre les promesses de «couper des têtes» pour en finir avec les pénuries et les racontars d'estaminet, le ministre du Commerce tourne en rond et n'a tenu aucune de ses promesses. L'État doit agir pour rassurer des citoyens qui se demandent à quelle sauce seront-ils mangés comme à chaque Ramadhan? Surtout que cette année, l'équation s'est compliquée pour les ménages éprouvés par deux années de pandémie. Certes, le mois sacré s'annonce difficile, mais la partie n'est pas perdue pour autant. Le Ramadhan 2022 dérogera-t-il alors à la règle et les prix des aliments (fruits, légumes, viande...) resteront-ils stables? Cela ne relève pas de l'impossible pour peu que citoyens et pouvoirs publics s'organisent. Ce n'est pas de la démagogie que de le dire, car nous parlons bien de ces mêmes citoyens qui ont impressionné le monde par des mois de manifestations sans le moindre couac dans les rues d'Alger, ainsi que dans d'autre wilayas. Boycotter par exemple le moindre dépassement d'une fourchette des prix préalablement fixée par les pouvoirs publics est largement réalisable. De son côté, l'État se doit de garantir une disponibilité des produits. C'est ce qu'a promis, d'ailleurs, le directeur de l'organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, Ahmed Mokrani. Il a affirmé la disponibilité en «grandes» quantités des produits alimentaires de large consommation durant le mois de Ramadhan. Faut-il prendre sa promesse pour argent comptant? Nous sommes à environ six semaines du mois sacré. D'ici là, beaucoup d'encre aura coulé sous les ponts et il est fort probable que le gouvernement actuel soit remanié de fond en comble. Cette éventualité n'est pas à exclure du moment que le président a décidé de faire de 2020, l'année du décollage économique. Pour sa réussite, l'opération nécessite du nouveau sang, de nouveaux visages et de nouvelle pratiques.