Depuis la révolte qui a emporté Maamar El Gueddhafi, près de Syrte, sa ville natale, un 20 octobre 2011, la Libye n'a pas émergé de la tourmente du Printemps arabe. Au contraire, les ingérences se sont multipliées et les contingents de mercenaires et de forces militaires paradent dans diverses régions du pays. La mission onusienne (Manul) est parvenue à organiser un forum de dialogue politique (FDPL), porteur d'un gouvernement de transition et d'une feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielle, prévues le 24 décembre. Entre-temps, des couacs ont surgi, avec des candidatures inattendues comme celles de Seif El Islam, du président du Parlement, Saleh Aguila, du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah et de l'inévitable maréchal Khalifa Haftar. Au total, ils sont près d'une centaine sur la liste de la Haute Commission Nationale Electorale (HCNE) qui a invalidé certains dossiers, avant de s'incliner face aux décisions des Cours de Sebha, pour Seif El Islam, et de Tripoli, pour Dbeibah. A Sebha, les couteaux sont tirés entre Haftar et l'héritier d'El Gueddhafi, les deux hommes comptant sur les mêmes forces partisanes. Seif El Islam, censé se trouver en résidence surveillée à Zintan, après sa condamnation à mort en 2015 par un tribunal de Tripoli, puis son amnistie par une loi de 2016, est appuyé par les tribus du Fezzan et certaines puissances étrangères, alors que Haftar est «revenu», en 2011, d'un long et confortable «exil» aux Etats-Unis. Hier, les milices de Tripoli y ont déployé leurs forces. En Tripolitaine, celles de Zintan, Zawiya et, surtout les plus puissantes, celles de Misrata, veulent barrer la route aux symboles du «gueddhafisme», quitte à compromettre le fragile processus politique. Des affrontements ont opposé, à Sebha, les partisans des deux principaux prétendants tandis qu'à Misrata, l'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bchagha, et l'homme d'affaires, promu Premier ministre, Abdelhamid Dbeibah, aiguisent les couteaux. Le maréchal Haftar, promu à ce grade par le président du Parlement, Saleh Aguila, est pour la politique de la terre brûlée, option tentée en avril 2019, lorsqu'il a lancé une offensive meurtrière contre Tripoli, avec un cuisant échec. Le trésor d'El Gueddhafi, exfiltré à l'étranger, n'a jamais été «retrouvé», suscitant de nombreuses convoitises, et, avec ce retour à la case départ, la sortie de crise pour le peuple libyen n'est, hélas, pas pour cette année.