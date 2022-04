Géant agricole qui s'ignore, faute d'une politique volontariste en la matière pendant des décennies, l'Algérie découvre dans l'urgence les contraintes d'un déséquilibre alimentaire de plus en plus généralisé. Après avoir longtemps prévalu dans les foyers, le régime méditerranéen a cédé, peu à peu, la place à des habitudes néfastes dont le nombre des fast-foods et autres pizzerias indique à lui seul la dimension alarmante. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de la surmultiplication des cas d'obésité, d'anémie et de plusieurs autres maladies qui affectent les citoyens de tout âge. À cela se greffent les paramètres, tout aussi contraignants, de la spéculation et de l'anarchie qui règnent dans les circuits de distribution des produits alimentaires. Voilà des mois que les citoyens sont bousculés par l'envolée des prix de plusieurs produits de base, au mépris de toute logique et sans qu'une solution proche ne soit réellement à portée. Brutalement, des produits comme l'huile ou, le lait sont devenus des denrées rares, provoquant des chaînes à perte de vue et donnant des sueurs froides à la ménagère qui doit compter et recompter ses maigres deniers avant d'aborder les étals. Quant aux fruits, ils sont presque tous inabordables et le poisson défie toute concurrence. Dans le domaine des viandes blanches, l'informel dicte sa loi à hauteur de 80% et voilà plus d'un an que le poulet a déployé ses ailes pour s'envoler à des prix surélevés. Dans un tel contexte, il est hasardeux de prétendre «réguler» les marchés ou «maîtriser» les réseaux de distribution qui sont la source principale de l'anarchie dans laquelle se noie le consommateur algérien, depuis de nombreux mois. S'agissant des boulangeries, le nombre de fermeture durant le mois sacré de Ramadhan illustre la grave difficulté du secteur, confronté à la fois aux pénuries de produits essentiels et à la cherté des prix, au point que 3 000 d'entre elles ont définitivement baissé le rideau. Les autorités tentent de faire face mais elles affrontent un monstre du Loch Ness, les espaces de la Rahma ayant vite montré leur limite. Il en sera ainsi tant qu'une véritable organisation du commerce n'aura pas vu le jour, avec des centrales d'achat transparentes et efficaces et un contrôle rigoureux pour sanctionner réellement les dérapages.