Riche par son élite, son savoir-faire, ses capacités financières ainsi que par ses réseaux, l'émigration algérienne est une mine intarissable. L'Histoire l'a démontré: à chaque fois que le pays se sentait mal, c'est vers son émigration qu'il s'est tourné. N'est-ce pas que c'est cette émigration qui a supporté l'effort de la guerre par un apport financier inestimable? Que dire alors des élans de solidarité admirables dont fait preuve cette communauté lors des catastrophes naturelles ou sanitaires? Conscient de cette réalité, l'État ne ménage aucun effort pour attirer cette ressource inépuisable, surtout en ces moments de reconstruction où le pays a besoin de tous ses enfants. Depuis ces trois dernières années, l'Algérie a adopté une approche renouvelée qui s'inscrit dans une vision globale et à long terme. Elle vise à conforter la place et le rôle des citoyens établis à l'étranger, étant une partie intégrante de la Nation. Un intérêt particulier a été accordé à cette communauté en vue de renforcer ses liens avec la patrie et à l'associer, en tant que force d'influence et de proposition, au processus de développement engagé par l'Algérie. À ce titre, il faut reconnaître au président Tebboune ce mérite d'avoir instauré, dans ses visites officielles à l'étranger, cette tradition à rencontrer les membres de la diaspora pour écouter leurs préoccupations et connaître leurs aspirations. C'est dans ce sillage qu'il a créé le poste d'Envoyé spécial chargé de la communauté nationale à l'étranger. Parmi les principales mesures prises récemment dans le cadre de cette approche, figure l'élargissement du Système national de retraite aux ressortissants algériens résidant à l'étranger, salariés et non salariés (chefs d'entreprise). De même que le gouvernement a permis l'accès au logement (dans la formule LPP) à nos émigrés.

Au plan économique, le gouvernement oeuvre à faire participer cette catégorie au processus de développement économique national. Il l'incite notamment à investir dans des projets économiques et à adhérer à la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures et en drainant son épargne à travers l'ouverture de banques et de succursales à l'étranger. L'Algérie qui se redéploie au plan diplomatique, possède un levier très important à travers cette communauté. Pour peu qu'on crée cette dynamique, cette communauté est capable de développer les réseaux de sympathie à travers le monde, notamment en Afrique. Ce sont là des instruments de lobbying au profit de l'Algérie. Il suffira de réserver à la diaspora la place qui lui sied dans les stratégies de l'édification du pays.