Le bruit de bottes autour de l'Ukraine a beau atteindre son niveau d'alarme maximale, Occidentaux et Russes pratiquant le chaud et le froid, au gré des circonstances, il est plus qu'improbable que le bras de fer débouche sur une confrontation armée entre les superpuissances, dès lors qu'elles auraient, toutes deux, beaucoup à perdre, dans la mêlée. Talonné par les rivaux conservateurs, le président démocrate Joe Biden s'efforce de donner des gages de bonne volonté en annonçant l'envoi prochain de quelques milliers de GI's en Europe de l'Est pour «maintenir la pression sur Moscou», mais les évènements plaident, de plus en plus, pour un règlement diplomatique, comme l'indiquent, depuis ces derniers jours, des échanges tous azimuts. Rencontre sous le format Normandie à Paris, entre Russes et Ukrainiens, initiative du président turc Erdogan qui propose ses talents de négociateur pour apaiser la tension entre la Russie, d'une part, les Etats-Unis et l'Union européenne, d'autre part. Et jusqu'aux nouveaux dirigeants de l'Allemagne qui agitent, malgré eux et contre leur propre intérêt, la menace d'un embargo sur le Nord-Stream 2 dans le vain espoir d'impressionner le président russe Vladimir Poutine. Bref, toutes les cartes sont brandies, sauf celle d'un quelconque passage à l'acte. Signe que toutes ces surenchères verbales ne sont rien d'autre qu'un tourbillon destiné à baliser la voie, certes difficile, vers un accord, presque amiable, pour contenter les deux parties. La Russie a le droit de s'alarmer des menaces grandissantes que l'Otan fait peser sur ses frontières orientales et dont l'Ukraine est devenue le maillon faible, surtout avec son ambition d'accéder au pacte atlantiste. Les USA et l'UE ont beau justifier leur excroissance au-delà des limites tracées par l'ex-URSS, ils savent que ces avancées portent, en elles, le germe dangereux d'une catastrophe annoncée dont la planète entière ne se relèvera pas. Il suffit d'imaginer, un seul instant, le désastre que pourrait générer un conflit armé entre les superpuissances et, pour cela, ce ne sont sans doute pas les scénarii du pire qui font défaut. Aussi, quitte à faire preuve de sens pratique, les doléances doivent s'adosser aux contingences réelles pour confirmer l'adage selon lequel un mauvais arrangement vaut mieux qu'une bonne guerre nucléaire.