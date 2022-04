À ceux qui auraient aimé le voir partir, Djamel Belmadi inflige un sévère démenti. Non seulement, il reste, non seulement il honore son contrat tel que convenu, mais aussi il démontre, si besoin était, une nouvelle fois, son indéfectible attachement au pays, au peuple et à la sélection nationale dont il porte le lourd fardeau. On connaît, et on reconnaît, là son patriotisme aigu et son intégrité, malgré tous les aléas. Le triste épisode de l'élimination de la Coupe du monde au Qatar ne sera pas oublié de sitôt car la blessure est plus que vive, aggravée par le sentiment d'injustice tributaire d'un échec programmé. Dire que la chose est aisée serait mentir. Il n'est pas facile de naviguer dans les eaux troubles de la CAF, comme dans celles de la FAF, où s'agitent et s'ébrouent toutes sortes de caïmans. Malheur à celui qui manque de vigilance, même pour un court instant! Une raison nécessaire et suffisante pour comprendre combien il va falloir gérer l'amertume de la défaite imméritée. Ce qui importe, c'est que Belmadi reprend la barre du navire, à peine échoué, conscient des dégâts autant que des nouveaux défis tant physiques que psychologiques chez les Verts puisqu'on imagine mal quelqu'un d'autre que lui pour reprendre le flambeau et redonner à la sélection une maturité à la mesure des coups tordus que réserve l'aventure continentale, avec un arbitrage africain dont il juge, non sans raison, qu'il est aussi archaïque que sujet à compromission. Le Gambien Gassama en sait quelque chose, lui qui savoure, avec délectation, le résultat de sa mission commandée en terre algérienne. Belmadi, comme ceux qui ont ferraillé avant lui, n'a pas d'autre choix que de faire avec. Il sait que ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'une telle imposture vient frapper le Onze national et ce sera un nouveau challenge que de transcender l'élimination, en inculquant aux joueurs l'indispensable self contrôle, face à un arbitrage véreux dont rien ne prouve qu'il va disparaître comme par enchantement. En tirant la leçon de cet échec, aussi bien sur le terrain du football que dans les arcanes de l'institution chargée de son essor, il reste à espérer que le coach des Verts saura les faire avancer, fièrement, pour écrire de nouvelles pages glorieuses et infliger, par la même occasion, un camouflet aux apprentis sorciers qui croient avoir mis la sélection à genoux, pour toujours. Telle est l'attente de tout un peuple qui a tourné la page de la défaite, sans pour autant la déchirer, et garde en son coeur une place amplement méritée pour son coach et ses joueurs qui lui ont apporté tant de joies.