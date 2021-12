En s'engageant, mercredi dernier, à respecter strictement le protocole sanitaire durant la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), prévue au Cameroun du 9 janvier au 7 février prochains, le président de la Confédération africaine (CAF), le Sud-Africain Patrice Motsepe, a encore coupé l'herbe sous les pieds de l'Association européenne des clubs (ECA), partie en croisade pour défendre les intérêts de ses membres en interdisant aux joueurs africains de participer à l'événement. Ce n'est pas la première fois que ce genre de manoeuvres est tenté. L'UEFA mais plus encore les grands clubs européens ont cherché, depuis des années, à contrecarrer la manifestation continentale au motif qu'elle affecte leur championnat et leur trésorerie. De menaces en menaces, ils ont fini par passer à l'action et il a fallu aux joueurs affirmer leur détermination, selon les cas. Certains ont vite fait profil bas, d'autres ont bravé l'interdit au risque de saper leur carrière. Et voilà que, ces temps derniers, les clubs sont unanimes à vouloir pousser plus loin les hostilités, après que la FIFA a essayé, mais en vain, de faire reporter la date de la compétition africaine, proposant l'automne 2022, à un moment où les joutes seraient en pause sur le vieux continent. Sauf que la CAF n'est plus dans la soumission zélée et que son président, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a une autre manière d'envisager le droit et l'intérêt des Africains à avoir une marge de manoeuvre propre à leurs ambitions légitimes. «Nous voulons, a-t-il martelé, que nos joueurs africains évoluent en Europe, qu'ils y réussissent et qu'ils jouent dans le monde entier. Mais nous voulons, aussi, construire le football africain pour qu'il devienne un pôle d'excellence mondial. Nous allons donc nous engager avec tous les clubs», a affirmé le milliardaire à la tête de la CAF, après avoir été reçu par le chef de l'Etat camerounais, Paul Biya. Dans une lettre adressée le 10 décembre à la FIFA, l'ECA a brandi la menace d'interdire aux joueurs concernés par la CAN 2021 de se rendre auprès de leur équipe nationale, prétextant des mesures anti-COVID «insuffisantes», voire «inexistantes». Motsepe est ainsi monté au créneau pour leur signifier que la CAN est organisée selon les normes de la FIFA et que, par conséquent, les clubs n'ont nulle autorité pour empêcher les joueurs de rejoindre leurs couleurs nationales. «C'est très important car on ne peut pas toujours permettre le fait que l'Afrique passe en dernier et soit à la remorque», a-t-il averti, prenant date pour le cas où des sanctions éventuelles seraient prises contre les joueurs, au mépris des instructions de la FIFA. Dans quelques jours, on sera fixé sur les intentions réelles des clubs européens.