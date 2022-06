La fièvre des jeudis soir. Elle se saisit désormais des hauts fonctionnaires de la République pour qui, la fin de semaine n'annonce pas le repos hebdomadaire. La peur au ventre, la justice aux trousses, ils attendent que tombe «le glaive» du Président. Abdelmadjid Tebboune a instauré une nouvelle méthode de gestion qui consiste non seulement à congédier ces cadres fauteurs mais à les indexer du doigt. Il était de tradition de voir des cadres quitter leur poste et l'annonce est faite dans un communiqué laconique puis ils disparaissent dans la nature gardant toutefois leur téléphone ouvert dans l'espoir d'être absout et revenir aux affaires comme si de rien n'était... Le président Tebboune procède autrement. La mention « pour faute grave» guette désormais tout cadre appelé à être démis de ses fonctions. La responsabilité dont nous honore la République n'a pas d'égale. Elle a ses avantages, ses délices et ses primes. En revanche, elle a également des exigences éthiques morales et de probité envers lesquelles toute entorse appelle à un châtiment. Il ne s'agit pas de jeter à la vindicte populaire des cadres qui ont trimé pour l'État ni de briser les bonnes volontés mais de montrer que les affaires de l'État exigent une rigueur infaillible et que le sens de la responsabilité a un coût. Personne n'exige d'un P-DG ou d'un ministre de rester à sa place. Mais à partir du moment où il accepte le poste, il doit l'assumer entièrement avec ses avantages et surtout ses contraintes. Mais, qui châtie bien aime tout aussi bien. La démarche du Président n'a pas pour but de semer la tyrannie dans les rangs des cadres de l'État et d'en faire un mode de gestion. Bien au contraire, elle vise à libérer les énergies assoupies des contraintes et des pesanteurs bureaucratiques. Le chef de l'État a le rôle de chef d'orchestre pour décliner dans les meilleures conditions la symphonie algérienne sans la moindre fausse note. Sans brusquer des mentalités figées pendant deux décennies sur un mode de gestion désuet, la stratégie du Président se met progressivement en place. Elle se mène par petites doses. Outre une révolution dans les textes, s'entame ainsi un changement dans les mentalités. Un chantier très complexe qu'il faut mener avec beaucoup de dextérité. C'est à ce niveau que l'État doit justement desserrer l'étau sur les cadres dirigeants. Il est appelé à résoudre la question pendante de la dépénalisation de l'acte de gestion. Il faut se le dire, l'incarcération de plusieurs ex-hauts responsables politiques et hommes d'affaires ont plombé la décision économique.