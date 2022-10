La marge de manoeuvre était faible et la brèche trop étroite, mais il fallait s'y engouffrer. La réconciliation inter-palestinienne c'est maintenant ou jamais. En s'attaquant à ce challenge, le président Abdelmadjid Tebboune a joué, aux yeux de certains observateurs, un véritable coup de poker «en s'aventurant» dans un terrain miné. Pour d'autres, en revanche, le chef de l'État n'a fait que suivre et rappeler les positions fermes de l'Algérie en politique étrangère. Le soutien de la diplomatie algérienne au droit des peuples à l'autodétermination n'est pas qu'un simple slogan creux. C'est une conviction portée par l'Algérie depuis son indépendance en 1962. Parce que le soutien à cette cause a été hérité de la doctrine de la lutte de libération, tous les dirigeants algériens qui se sont succédé au pouvoir, se sont fait un point d'honneur de rester fidèles aux côtés de la Palestine occupée quel qu'en soit le prix. Hier, l'Algérie a, une nouvelle fois, fourni des images historique reprises dans tous les médias internationaux:les 14 factions palestiniennes, divisées depuis plus de 15 ans, ont signé l' accord de réconciliation, qui promet des élections législatives et présidentielle d'ici l'année 2023. C'est l'aboutissement d'un long travail entamé depuis plus de six mois. En mars dernier, le président Tebboune s'est engagé à «réunir toutes les factions palestiniennes dans les plus brefs délais à Alger», estimant que cette cause constitue pour l'Algérie «une question de loyauté à notre glorieuse histoire de libération et aux lourds sacrifices consentis par nos prédécesseurs qui ont justement cru à la justesse de la cause palestinienne». Qautre mois plus tard, en marge des festivités du 6oeme anniversaire de l'indépendance, Tebboune a réuni, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh. Une rencontre historique qui intervient après un froid de plusieurs années. Ces démarches auront comme point d'orgue, le sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre à Alger. Réunis autour du président Tebboune, l'image des représentants des 14 factions palestiniennes ainsi réconciliées offre une autre grille de lecture: elle tranche définitivement le cou au doute entretenu quant à la réussite du prochain sommet d'Alger. L'événement d'hier, offre, à ne pas en douter, la perspective d'une large convergence des opinions arabes sur la juste cause palestinienne. C'est l'essentiel. Quant au détail, on le saura le jour de ce sommet tant attendu.