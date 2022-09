Plus de six mois se sont écoulés depuis que la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine et, à en croire les experts militaires et autres observateurs mobilisés autour du conflit, il semble que les combats dureront au-delà de l'an 2022. Aussi faut-il comprendre le sens et l'importance des nouvelles retrouvailles entre les présidents Poutine et Xi Jinping, au sommet régional de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), aujourd'hui et demain à Samarcande, ville pavoisée en monuments et vestiges de l'épopée arabo-islamique, en Ouzbékistan. De hauts responsables chinois ont déjà encensé «l'unité» des deux superpuissances. Moscou a, certes, enduré les contrecoups des sanctions occidentales mais la Chine constitue, à elle seule, un allié de poids sur lequel la Russie peut compter dans son bras de fer avec les Etats-Unis et l'Union européenne. Pékin n'a pas clairement soutenu l'opération russe en Ukraine mais elle ne l'a surtout pas condamnée alors qu'elle a, en revanche, tiré à boulets rouges sur les sanctions et les «ventes» d'armes occidentales à l'Ukraine.

Depuis leur rencontre en février dernier, à Pékin, les présidents russe et chinois ont scellé un partenariat stratégique «de haut niveau» et ils disent travailler à l'établissement d'un ordre international «plus juste», au lieu et place de celui qui assure la domination occidentale. C'est ce qu'avait martelé le plus haut responsable de la diplomatie, au sein du parti communiste chinois, Yang Jiechi, à la veille des retrouvailles de Samarcande. Moscou comme Pékin ne cessent de saluer le «niveau inédit» de confiance et d'échange qui caractérise leur partenariat et la nouvelle rencontre de Poutine et Xi Jinping visera à démontrer la solidité des liens face aux tentatives des Etats-Unis pour isoler la Russie.

Prenant en compte des relations tendues avec Washington, depuis des années, la Chine trouve, dans ce rapprochement avec la Russie, une réelle opportunité et un partenaire clé pour accompagner ses efforts de «promouvoir le développement de l'ordre international dans une direction plus juste et raisonnable». De plus en plus dégradés, les rapports avec Washington sont désormais explosifs, avec les «provocations américaines» à Taiwan, en plus de la guerre commerciale et des «accusations malintentionnées» sur les technologies sensibles et les droits de l'homme. En ces temps de rapports internationaux exacerbés, l'axe Moscou-Pékin va s'avérer prépondérant.