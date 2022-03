Sacrifiées sur l'autel des mesures sanitaires, deux années d'affilée, le plaisir des soirées ramadhanesques s'annonce émouvant pour les millions d'Algériens, dont les beaux instants de partage, sont très appréciés. Et pour cause, en ce mois sacré, les Algériens voient leur joie resurgir à des heures tardives. C'est bien, mais ça ne dure qu'un temps. Et pour cause, ce n'est qu'en cette période du calendrier de l'Hégire que la qualité de vie prend de la couleur. Un ancien Premier ministre qualifiait cela de «plaisir de vivre». Sortir à la belle étoile, se balader en toute sécurité, consommer, faire ses emplettes... Une habitude que les Algériens renouvellent annuellement et dont ils avaient été «spoliés» deux années durant pas le Coronavirus. Sortis de cette période bénie, les citoyens sont pris à la gorge par les problèmes des grandes villes désorganisées, pour les citadins et obligés au rythme «naturel» de l'alternance nuit-jour pour les ruraux. Il n'y a pas de honte à avouer que toutes les enquêtes publiées classent la capitale du pays en queue de peloton en ce qui concerne la qualité de vie. Il manque vraiment un plaisir de vivre, en dehors du mois sacré. Les banlieusards de la capitale attendent avec impatience les extensions promises des lignes du métro et du tram, l'ouverture du nouvel espace vert en lieu et place de la décharge publique de Oued Smar, la dépollution de oued El Harrach et les aménagements de ses berges en promenade de 13 kilomètres, la réhabilitation du front de mer... En attendant toutes ces réalisations, les Algérois font comme ils peuvent pour profiter des joies que procurent les soirées ramadhanesques. Celles-ci ont leur magie. Elles ne nécessitent pas beaucoup de moyens pour garantir le «plaisir de vivre». Et cela vaut pour toutes les villes et villages du pays.

La soif «des plaisirs de la vie» assouvie seulement pendant le mois sacré est une situation qui devrait interpeller les responsables locaux et centraux sur la nécessité d'agir sérieusement pour permettre aux 45 millions d'Algériens d'améliorer leurs conditions de vie, non pas pour grimper sur l'échelle du classement, mais tout simplement pour atteindre certains objectifs de développement qui ont déjà coûté des milliards de dinars à l'Etat.

Mais ne soyons pas ingrats pour la simple raison que le pays a connu des avancées notables ces dernières années. La qualité de vie s'y améliore, à travers, notamment la stabilité du réseau électrique, l'amélioration notable de la pénétration du gaz de ville dans les villages. Mais ces acquis ne suffisent pas, à eux seuls, à garantir une qualité de vie à laquelle aspire l'Algérien du 3e millénaire. Pourquoi pas le Ramadhan toute l'année?