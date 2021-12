La tragédie qui vient de frapper, dernièrement, le Burkina où une embuscade terroriste a coûté la vie à 41 victimes, montre à quel point la région du Sahel est embourbée dans une insécurité qui n'en finit pas de plomber le développement des pays concernés. Si la menace est permanente dans la région des trois frontières, commune au Mali, au Niger et au Burkina, elle est également présente du côté du lac Tchad où le groupe Boko Haram et son excroissance, l'Iswap, inféodé à Daesh, frappent constamment le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Comme les frontières sont extrêmement poreuses et que ces groupes parviennent à se disperser, au gré des raids, dans un paysage qu'ils connaissent bien, la crise qui a secoué la Libye depuis 2011, aura contribué à leur apporter un regain de puissance, notamment avec l'afflux des armes et l'explosion des activités criminelles fructueuses dont les trafics de drogue et de migrants. Une telle instabilité n'est pas pour déplaire à certaines puissances qui y trouvent les arguments nécessaires pour déployer leur propre corps expéditionnaire afin de conserver leurs intérêts économiques et politiques, dans la région. Mais il n'y a pas qu'elles. Ni le royaume marocain ni l'Etat hébreu n'ont intérêt, eux aussi, à ce que la situation s'améliore. Le premier trouve dans l'insécurité permanente un cadre privilégié pour l'acheminement des tonnes de cannabis et autres drogues, à destination de l'Europe et du Moyen-Orient. Le second utilise sa technologie militaire dont sont friands certains régimes, soucieux de contrôler durement la contestation interne, et il monnaye le renseignement et «l'aide» adéquate. C'est dire combien une sortie de crise de la Libye viendrait déranger, voire mettre à mal, cette situation profitable dont les peuples de la région sahélo-saharienne souffrent au plus haut point. L'Algérie a proposé son expérience dans la lutte antiterroriste et elle préconise une démarche, forte de sa conviction que les Africains ne doivent compter que sur eux-mêmes. Elle est, de ce fait, une chance pour le Sahel, comme elle l'a toujours été, par ailleurs, pour le continent africain dont plusieurs pays ont arraché leur indépendance avec son soutien inconditionnel. Ce n'est pas par hasard si des responsables de l'Etat sioniste sont venus proférer des menaces à son encontre, depuis Rabat, au motif que sa diplomatie est montée au front contre la décision unilatérale du président de la Commission de l'Union africaine.