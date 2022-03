Depuis plusieurs mois, la population marocaine manifeste son exaspération contre des conditions de vie de plus en plus dramatiques. Chaque semaine, les familles, les étudiants, les travailleurs crient leur colère et réclament une autre politique à un Makhzen emmuré dans les palais et sourd aux revendications qui déferlent sans cesse. Tout montre, à l'évidence, que les Marocaines et les Marocains ont perdu confiance dans les gestionnaires auxquels Mohamed VI a conféré une légitimité suspecte. Par milliers, les jeunes se bousculent au portillon des enclaves de Ceuta et Melilla pour tenter l'aventure migratoire, signe d'un désespoir absolu que seul le roi et son entourage font mine de ne pas entrevoir. Et pourtant, il y a quelque chose de déjà-vu dans cette sourde contestation qui n'est plus à considérer sous le seul angle des revendications socio-économiques. Cela rappelle, par bien des côtés, les évènements qui ont acculé le Shah Pahlavi, sourd lui aussi aux avertissements de la rue iranienne, à une fuite précipitée qui s'est mue en une errance désespérée. D'ailleurs, une escale était intervenue au Maroc où Hassan II a compati au drame de la maison Pahlavi. Autant dire qu'à l'heure actuelle, la situation au Maroc ne présage rien de bon. La grogne va non seulement se poursuivre mais elle va encore augmenter comme vont augmenter inexorablement les prix des denrées et des services dans un royaume géré à l'emporte-pièce. Ses gestionnaires obsédés par leurs intérêts particuliers et par le besoin de garder main basse sur le Sahara occidental pour en tirer un maximum de profit n'ont pu anticiper les lendemains incertains dont sont porteurs les envolées récentes des prix du pétrole et du gaz ainsi que ceux des céréales, preuve que la zone des tempêtes politiques ne tardera pas à se révéler dans les mois qui viennent. La cascade d'évènements géostratégiques que le monde a connu, ces dernières semaines, vont frapper de plein fouet le peuple frère marocain dont la situation est déjà problématique et, pour les patriotes qui ont pleinement conscience du danger que recèle toute dérive contestataire, il n'y aura pas d'autre choix que celui de sauver les meubles à n'importe quel prix. Pour le moment, les malaises et les tensions sont occultés par le Makhzen qui s'invente des motifs de gloire éphémère et s'évertue à cacher le soleil avec un tamis. Sauf que, tôt ou tard, et sans doute plus tôt que prévu, tant les problèmes s'accumulent et l'inertie broie les autorités locales, la réalité va balayer la fiction.