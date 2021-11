Tandis que le Royaume marocain, blotti dans les griffes du sionisme qu'il croit protectrices, se livre à des actes indignes et provocateurs, la corne de l'Afrique traverse une phase dramatique de son devenir. De même que l'aventurisme du Makhzen l'a conduit à un acte insensé, la politique du bras de fer entre les cinq ethnies majeures qui constituent la nation éthiopienne engendre, aujourd'hui, une situation alarmante, car le pays est en grand danger de rupture. Une menace qui revêt une dimension encore plus cruelle quand elle s'ajoute au problème d'ordre humanitaire et à une famine résurgente dont la malheureuse population souffre, depuis de longues décennies.

L'alerte est intense car il s'agit de l'Ethiopie, en danger de rupture, là où sont nées et ont prospéré l'Organisation de l'Unité Africaine puis l'Union Africaine, de sorte que ce pays a joué le rôle stratégique de plaque tournante des ambitions et des initiatives panafricaines, des années durant. En vertu de quoi, les pays membres de l'UA sont interpellés au premier chef pour résoudre le conflit autodestructeur dont il s'avère, au final, qu'il résonnera comme une ultime catastrophe et un deuil cruel pour l'Afrique et ses rêves d'émancipation, d'unité et de souveraineté. Sans doute, les grandes puissances et même le sionisme sont-ils de la partie, chacun avec ses calculs étroits et ses manoeuvres souterraines, puisque leurs tentacules s'y sont déployées, depuis plusieurs années déjà, comme elles l'ont fait, du reste, dans diverses autres régions, notamment au Maghreb et au Sahel.

Leur activisme n'a, évidemment, rien à voir avec l'intérêt des populations africaines, elles-mêmes, mais celui de leurs richesses naturelles qui ne cesseront jamais d'être l'objet d'intenses convoitises. Si, a priori, l'Ethiopie est encore un des pays les plus pauvres, elle est, aussi, engagée dans un formidable élan de développement qui reflète les espérances d'une Afrique en quête d'émancipation. Que les cinq ethnies se déchirent et qu'Abiy Ahmed, fils d'un père musulman oromo et d'une mère chrétienne amhara, étant lui-même adepte du rite évangéliste, soit incapable de transcender la politique politicienne au profit d'une vision unitaire et solidaire, voilà qui met en péril l'édifice de tous ses prédécesseurs. Or, il n'est pas trop tard pour rendre à l'Ethiopie sa véritable authenticité, faite d'une foule d'ethnies habituées à vivre ensemble et d'une aspiration commune à la paix, la solidarité et la dignité.