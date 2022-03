Même si le monde a les yeux rivés sur la situation en Ukraine, la question du nucléaire iranien n'en demeure pas moins d'actualité, surtout ces dernières heures où il est de plus en plus question d'un accord «imminent» pour ressusciter celui de 2015 que l'ancien président américain Donald Trump a torpillé en 2018, sitôt installé à la Maison-Blanche, à la grande satisfaction de l'État hébreu et du sionisme international. Hier, l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) s'apprêtaient à régler, «de manière pragmatique» les ultimes obstacles pour permettre cette heureuse issue dont l'expérience enseigne qu'elle est sujette à bien des aléas. La Russie a annoncé, juste après, qu'elle exige des Etats-Unis des garanties formelles pour soutenir le nouvel accord, et, du coup, un vent d'incertitude circule qui balaie celui de l'espoir, né de la déclaration du chef de l'AIEA, Rafael Grossi, depuis Téhéran. Au moment même où celui-ci entamait les discussions avec les responsables iraniens, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov avertit: «Nous avons demandé à nos collègues américains des garanties écrites (...) pour que les sanctions (occidentales contre Moscou, liées à l'intervention russe en Ukraine) ne touchent pas à notre droit à une libre et entière coopération commerciale, économique, d'investissement et technico - militaire avec l'Iran». Cela dit, Grossi s'est entretenu avec le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, puis avec le MAE iranien Hossein Amir-Abdollahiant et ses conclusions sont très attendues par les parties prenantes à l'Accord de 2015, à savoir les Etats-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne. Les sanctions imposées par l'administration Trump ont nui gravement à l'économie iranienne et l'embellie actuelle nourrit d'immenses espérances chez le peuple iranien qui en est la grande victime alors que l'Iran n'a jamais cessé de clamer qu'il n'entend pas se doter de la bombe atomique, contrairement à l'entité sioniste qui en détient au moins une centaine. L'enjeu est double: faire revenir les Etats-Unis dans l'Accord de 2015 et desserrer l'étau des sanctions dont souffre le peuple iranien. Pour Téhéran, l'échange final de documents interviendrait au plus tard début mai. Or, vendredi dernier, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrel, n'a pas caché son espoir de «voir des résultats dans le courant du week-end pour ressusciter l'Accord de 2015».