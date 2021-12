Un petit pays qui voit très grand. La Tunisie fascine, séduit et attire pas seulement les touristes, mais aussi ceux qui veulent apprendre à grandir. Il est entendu que dans le monde du tourisme, la Tunisie n´est pas n´importe quelle destination. En la matière, les Tunisiens arrivent à rivaliser avec des ténors, on ne sait par quelle magie. La petite Tunisie arrive à détacher les curieux de la Grèce avec son cortège de mythes, ses montagnes et ses îles. La petite Tunisie défie Istanbul, Antalya, Izmir en Turquie. Elle concurrence la vallée des Rois,Le Caire, Alexandrie, le Sinaï, Sharm el Sheikh, les pyramides et les momies des pharaons de la grande Egypte. Elle supplante le Maroc avec ses villes impériales, sa «bastella» et son tadjin compris. Mais ces offres consignées dans des prospectus de tourisme, ne sont pas les seules attaches qui séduisent les Algériens. Le secret de ce lien plonge ses racines lointaines dans l'histoire des deux peuples brimés par le colonialisme. Depuis le soulèvement d´El Mokrani en 1871 quand de nombreux Algériens ont fui la répression coloniale pour s´établir en Tunisie, durant la guerre de Libération quand le FLN avait installé sa base à Ghar Dimaou et le siège du Gpra à Tunis et, durant la décennie noire, quand les autorités tunisiennes ont laissé ouvertes leurs frontières avec l´Algérie, défiant ainsi le reste du monde qui imposait un embargo alors que l´Algérie était en pleine guerre contre le terrorisme. C'est simple, à chaque fois que l´Algérien se sent mal, il se tourne vers la Tunisie. Parce que pour l'Algérie, la Tunisie constitue le prolongement géostratégique. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a-t-il pas dit publiquement que «qui touche la Tunisie nous touche»? En plus de la sincérité du propos, il y a la vérité, la vérité historique. Dès son indépendance en 1956, la Tunisie apporte un soutien politique et logistique à l'indépendance de l'Algérie. C'est peu dire qu'elle a été une véritable base arrière pour l'ALN en constituant un refuge pour les combattants et un point de harcèlement des troupes françaises. La France réagit avec la construction, le long de la frontière algéro-tunisienne, de la ligne Morice en 1957 et de la ligne Challe en 1959. L'un des points culminants des tensions est le carnage commis par l'aviation de l'armée coloniale dans le village de Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958. Le conflit purement franco-algérien prend alors une dimension internationale avec la plainte déposée par la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations unies. Ce grave incident a resserré les rangs politiques en Afrique du Nord. Ainsi, les représentants du FLN, du Néo-Destour et de l'Istiqlal se réunissent lors de la conférence de Tanger qui se tient du 27 au 30 avril 1958 pour appeler à l'unité maghrébine et affirmer leur rejet de la présence coloniale française dans leurs pays.