C'est «une double peine» que vient de s'infliger l'Union européenne. Elle a privilégié le deux poids, deux mesures et en subit la tare. Dans sa réaction précipitée à la décision d'Alger de suspendre son Traité d'amitié et de bon voisinage avec Madrid, l'UE a totalement fait fausse route en se trompant d'adresse. Le chantage et les menaces à peine voilées, proférées par Bruxelles ne passent pas et ne passeront jamais à Alger. Intransigeante, l'Algérie défendra, quel qu'en sera le prix, un principe immuable qui a façonné sa politique étrangère depuis 1962. Et ce n'est pas à la veille du 60e anniversaire de son indépendance qu'elle va se renier. L'Algérie tient au sacro-saint principe de la non-ingérence dans ses affaires internes, comme elle s'interdit d'ailleurs de s'ingérer dans les affaires des pays tierces. Ce n'est pas face à l'UE qu'elle rappelle cet attachement, mais devant la planète tout entière quand elle se battait seule contre le terrorisme, et devant l'Otan, qui a décidé de s'attaquer à des pays comme la Libye ou la Syrie. L'Espagne qui, à travers son ministre des Affaires étrangères, s'est essayée à ce jeu malsain, subit déjà les premiers contrecoups des errements de sa diplomatie. En pleine crise énergétique, alors que la guerre fait rage entre l'Ukraine et la Russie, Madrid scie la branche sur laquelle il est assis, en s'en prenant maladroitement à son premier fournisseur de gaz, l'Algérie. Le dirigeant socialiste s'aligne sur les positions marocaines dans le dossier du Sahara occidental. Soucieux pour les intérêts de son pays, le président du Parti populaire (PP, opposition), Alberto Nunez Feijoo, avait raison de déclarer que le seul résultat du revirement du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, est de créer une grave crise dans le Bassin méditerranéen. «La plus grande crise diplomatique avec l'un des pays stratégiques pour l'Espagne, qui est l'Algérie», a regretté ce responsable politique. Que dire encore de la dirigeante du parti politique espagnol Ciudadanos, Inés Arrimadas, qui a qualifié le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, de «danger public». La cheffe du parti a averti que les conséquences du revirement de Pedro Sanchez dans le dossier sahraoui et les «dommages» causés par son gouvernement, dureront dans le temps, même après le départ de celui-ci. La gravité de cette crise est dans le fait qu'elle s'adonne au chantage et aux menaces dans un jeu de collusion entre Madrid et l'UE. Alger a donné sa réplique et a signifié qu'elle ne reculera pas et que la diplomatie de l'extravagance ne passera pas.