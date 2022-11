Grand moment, hier, au Centre international des conférences (CIC) à l'ouest d'Alger où affluaient souverains, présidents et autres représentants de haut rang. Ils sont venus assister aux travaux de la 31e session du Sommet arabe sous le signe de l' «unification des rangs arabes». Le Sommet d'Alger se fixe l'objectif de parvenir à un consensus sur plusieurs dossiers, notamment la cause palestinienne qui occupe une place centrale à l'ordre du jour de cette session. L'intérêt qu'accorde l'Algérie à la cause palestinienne s'est soldé par une unité historique de 14 factions palestiniennes dont les dirigeants palestiniens se disent attachés à sa mise en oeuvre. Le Sommet traitera également d'autres épineuses questions sur lesquelles les participants fondent de grands espoirs pour que le rendez-vous d'Alger marque un tournant décisif dans la relance de l'action arabe commune. L'idée a été explicitée par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui a sonné le tocsin. L'heure est grave pour la nation arabe directement menacée dans sa sécurité. Aboul Gheit a appelé à l'élaboration d'une «vision arabe intégrée» pour relever les défis de la sécurité alimentaire dans la région. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine n'ont pas été sans conséquences sur les pays arabes largement affectés par les deux crises: raréfaction de céréales, dépression économique et inflation galopante. Devant une responsabilité historique, la Ligue arabe est appelée à prendre à bras-le-corps cette problématique. L'Algérie fonde beaucoup d'espoir sur la contribution de tout un chacun pour amorcer un nouveau départ à l'action arabe commune. Alger insiste sur une démarche qui puisse transcender les approches traditionnelles pour répondre aux exigences du présent. Si l'Algérie s'est échinée depuis des mois à organiser ce sommet dans un contexte régional et international explosifs c'est déjà un challenge. Il est très difficile en effet de s'aventurer dans une entreprise visant à unifier les pays au moment où ils n'ont jamais été autant divisés. Une audace à mettre sur le compte de la témérité du président Abdelmadjid Tebboune. Il a réussi à redorer le blason diplomatique algérien et à redonner au pays une grande visibilité internationale. Il n' y a qu'à voir le ballet diplomatique à l'aéroport d'Alger, d'une Algérie aujourd'hui très courtisée non seulement pour son gaz, mais également son expertise dans les médiations des conflits internationaux.

C'est la première fois depuis trois ans que les membres de la Ligue arabe se réunissent. La dernière fois que l'organisation avait tenu réunion, c'était à Tunis en mars 2019 L'Algérie a réussi le challenge de les réunir autour d'une même table, et l'Histoire fera le reste...