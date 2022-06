Oran accueille à partir d'aujourd'hui la 19e édition des Jeux méditerranéens. Le pari pris en 2015 est visiblement réussi, à voir l'enthousiasme des Oranais et la grande satisfaction des athlètes. Les Jeux sont donc partis pour figurer parmi les meilleurs que le Bassin méditerranéen a eu à accueillir. La cérémonie d'ouverture qui promet d'être mémorable mettra Oran et plus globalement l'Algérie dans une ambiance de fête qui durera dix jours. En même temps que la paix, dont le sport est l'une des expressions, l'Algérie célébrera le 60e anniversaire du recouvrement de son indépendance. Un événement historique qui a certifié la fin de la guerre et l'avènement de la paix pour un peuple qui a souffert 132 ans d'une colonisation abjecte.

Ces Jeux interviennent dans un contexte géopolitique mondial, pour le moins détestable. Une situation tendue au Maghreb, une guerre en Europe, la famine qui guette certaines contrées d'Afrique... Et tout cela, dans un décor qui rappelle les temps de la guerre froide, avec en prime une sérieuse menace de voir des missiles nucléaires sortir de leurs silos. Que peuvent donc des Jeux, fussent-ils méditerranéens et à leur 19e édition, contre l'inéluctable géopolitique, en phase de façonner la planète? L'interrogation est de mise. On pourrait répondre par le fait que les dix prochains jours seront une petite parenthèse pour les habitants d'Oran qui seront aux premières loges. Ils oublieront les malheurs du monde, l'espace des Jeux. Pour le reste de l'humanité, ils entendront peut-être à peine parler de ce qui se déroule à Oran.

Mais les Oranais nous ont démontré que les Jeux méditerranéens ne se limitent pas à des prestations sportives et des moissons de médailles. Les athlètes ne sont pas les seuls acteurs. Le peuple aussi a un rôle à jouer. En cela, les citoyens d'El Bahia ont marqué leurs premiers points et glané leur première médaille en exprimant avec l'enthousiasme dont ils ont le secret, leur désir de partager leur joie du moment, d'envoyer des messages de paix. Le formidable et très fraternel accueil qu'ils ont réservé à la délégation marocaine illustre, combien les Algériens sont épris de paix et de concorde.

Ils ne l'ont pas fait pour la galerie, ils y croient pour avoir vécu sous le joug du colonialisme, dont ils se sont débarrassés au prix d'immenses sacrifices. Les Algériens qui, dans une dizaine de jours, célèbreront leur indépendance, synonyme du rétablissement de la paix dans leur pays, en connaissent la valeur. Ces Jeux, c'est notre message de paix.