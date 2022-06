Le Maroc oppose à l'approche algérienne d'une Afrique solidaire, la vision d'un continent à la botte des lobbies et colonisable à souhait. Ainsi au moment où en Algérie, les Africains discutent de la route transsaharienne et d'investissements dans les infrastructures de base pour réussir une intégration économique salutaire pour tous, au Maroc la police bastonne des Africains, jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Le massacre de migrants est une entreprise décidée à Rabat. Après en avoir fait une arme de déstabilisation de l'Espagne et au-delà, de toute l'Europe, le Makhzen veut les éloigner de la frontière espagnole pour sauvegarder une illusion de victoire dans son conflit avec le peuple sahraoui. Incapable d'assumer une quelconque opération militaire, le Maroc officiel use de subterfuge indigne d'un État pour décrocher des compromissions de dirigeants politiques européens. Il utilise le même mode opératoire pour tenir la promesse faite à un dirigeant qui lui permet de falsifier l'Histoire.

C'est ainsi donc qu'il a piégé Pedro Sanchez pour arracher son reniement sur le Sahara occidental et massacre des migrants pour sauver la face de son allié du moment. Ce ne sont pas là des pratiques que l'on peut qualifier de normal de la part de n'importe quel gouvernement qui entend se respecter sur la scène internationale et régionale. Ce respect, il l'a acheté à Israël en contrepartie d'une reconnaissance factice d'un président US par rapport à une pseudo autorité qu'il détiendrait sur le Sahara occidental. L'État sioniste lui a octroyé un permis de tuer. Il en a usé, avant-hier et n'est par près de changer d'attitude jusqu'au dernier migrant aux abords de la frontière avec l'Union européenne. Celle-ci, si prompte à condamner le moindre dépassement contre les Ukrainiens ignorent le sort des migrants au même titre d'ailleurs que celui des Palestiniens. Les Européens se taisent et laissent leur serviteur «passer la serpillière». L'image n'a rien d'exagérée. Le rôle du Maroc dans l'équation euro-méditerranéenne n'est plus à démontrer. Ce ne sont pas les exemples de soumission qui manquent.

Le royaume est, disons-le, mandaté depuis des lustres pour empêcher l'émancipation du Maghreb. Sous les regards bienveillants de ces maîtres, le gouvernement marocain se comporte comme un cartel de maffieux qui use de moyens pour le moins, peu conventionnels. Et cela ne dérange nullement ces alliés, notamment Israël qui vient faire ses emplettes de Marocains pour en faire des migrants en Israël, un pays reconnu pour appliquer l'Apartheid. A partir de là, il ne faut pas s'étonner de voir ce même Maroc massacrer des Africain.