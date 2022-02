Paris, Ottawa, Bruxelles. Ces trois capitales occidentales vivent une séquence particulièrement parlante de la perte de confiance entre gouvernants et gouvernés. Le Canada connaît depuis plus d'une semaine un mouvement massif de protestation conduit par des camionneurs en colère. Le fameux pass vaccinal en est la raison. Mais en réalité, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. La France a vécu un samedi fébrile fait de tirs de bombes lacrymogènes, de dizaines d'arrestations très musclées, de nombreux blessés parmi les manifestants. Quant à la capitale belge, également siège de l'Union européenne, elle a vu déferler des dizaines de milliers d'Européens, excédés par une gestion autoritaire et infantilisante de la pandémie de Covid-19. Les trois manifestations ont rappelé aux observateurs de la scène occidentale, les émeutes anti-Covid-19. Les deux années qui ont précédé les premiers confinements sanitaires, en mars 2020, ont été caractérisées, rappelons-le, par des poussées de violence populaire dans ces pays. En France, des dizaines de manifestants y avaient été éborgnés et des milliers d'autres traduits devant les tribunaux et plus d'un millier incarcérés. Un scénario terrible qui a fait prendre conscience aux Français de la relativité du concept des droits de l'homme en Occident. D'autres pays européens ont traversé la même bourrasque, certains, comme la Hollande et l'Allemagne, en pleine crise sanitaire.

Pour faire face aux manifestants anti-pass vaccinal, les gouvernements canadien, belge et français ont décidé «souverainement» d'interdire les manifestations, au motif du blocage possible des activités économiques de ces pays. Cette attitude est tout à fait normale et acceptable. Sauf que ce qui ne plaira pas aux gouvernements de ces pays, c'est qu'on qualifie cet énième accès de colère de «Printemps». Il faut dire que les politiques occidentaux, quelles que soient leurs obédiences, sont mal à l'aise avec ce mot précisément. Les manifestants en rêvent peut-être, les dirigeants aussi, mais pas chez eux. Et pour cause, ce vocable qui a été utilisé en Europe de l'Est, en Syrie, en Libye et partout où les peuples s'étaient rebellés contre leurs dirigeants, véhicule des images que personne en France, au Canada et en Belgique ne voudrait voir près de chez lui. En réalité, le malaise s'explique par le fait qu'il existe, en France comme au Canada, une frange de la société qui rêve de reconduire l'expérience arabe chez eux. Ils en rêvent parce qu'ils n'ont rien à perdre.