Le rivage de la réconciliation mémorielle entre l'Algérie et la France est si lointain. Le « nouveau geste» d'apaisement annoncé en grande pompe à l'occasion de la célébration du massacre du 17 octobre 1961, tant attendu lors de la sortie du président français, n'a pas eu lieu. Déception totale à Alger qui n'a vu aucune évolution positive dans l'attitude de la France officielle. En affirmant «reconnaître les faits» dont il attribue la responsabilité au préfet de police, Maurice Papon, le chef de l'État français entretenant l'amalgame entre le bourreau et sa victime et en reniant les faits pourtant clairs, finit, en bout de course, par s'enfermer lui-même dans les «conflits de mémoires» qu'il perpétue. Comme un crabe, le président Macron avance à reculons.

C'est à peine qu'il reconnaît du bout des lèvres la tragédie du 17 octobre 1961et s'interdit de présenter des excuses au peuple algérien, mais pour les harkis il s'est bien excusé. Plus encore, il impute la tragédie au préfet de l'époque, Maurice Papon alors que c'est un crime d'État qui implique la République française avec ses rouages administratifs et policiers. Papon dirigeait une police républicaine au nom de laquelle il a commis un carnage. Les propos de Macron sonnent alors comme une fuite en avant, une esquive qui consiste à exonérer les responsables politiques de toute culpabilité dans les crimes commis au nom de la République française. Le préfet Papon n'est qu'un rouage dans l'appareil d'État français qui a froidement planifié et exécuté une campagne massive d'arrestations et d'exécutions.

Cette nouvelle posture de l'Hexagone n' est pas faite pour primer l'apaisement et la réconciliation qui vont panser les profondes déchirures mémorielles qui traversent les sociétés algérienne et française. Mais faisons l'hypothèse charitable qu'il est écrit quelque part que les dirigeants français ont un goût immodéré de la controverse. Macron ne déroge pas à cette culture héritée du général de Gaulle qui a toujours excellé dans cet «art». Saluant «l'immortel génie de la France, (...) pour élever les hommes au sommet de la dignité...», en 1944, lors de la conférence de Brazzaville, le général cautionne vaillamment la déportation de Messali El Hadj la même année et dans la même ville. Le général n'avait-il pas lancé le plan de Constantine, proposé la paix des braves et accepte de négocier avec le GPRA, tout en rappelant 15 000 militaires réservistes, et ordonnant au général Challe «d'écraser la rébellion du FLN». La France de Macron n'a pas encore trouvé le courage collectif pour affronter ses crimes. «Tendre la main, retisser les liens, ce n'est pas s'humilier par je ne sais quelle repentance, c'est se grandir, c'est être fort.», c'est la prose du président Emmanuel Macron. Y croit-il vraiment?