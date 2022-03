C'est parti! Le Conseil constitutionnel français a validé, hier, la candidature de 12 concurrents appelés à s'affronter au premier tour de l'élection présidentielle 2022, en avril prochain, selon la déclaration de son président, l'ancien Premier ministre socialiste Laurent Fabius. Pour prétendre à la course, il fallait aux candidats obtenir un minimum de 500 signatures d'élus dans 30 départements différents. Ainsi, va-t-il y avoir sur la ligne de départ, de l'extrême droite à la Gauche multiple, Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête!), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Valérie Pécresse (LR), Emmanuel Macron (LREM), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (écologiste), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Fabien Roussel (PCF), Jean Lassalle (Résistons!), Nathalie Arthaud (LO) et Philippe Poutou (NPA) qui a arraché son ticket in extremis.

Si le candidat-président Macron est beaucoup accaparé par la crise de l'Ukraine pour le dénouement de laquelle il redouble d'efforts et d'ardeur, les autres piaffent d'impatience pour en découdre. C'est ainsi que dans le camp de l'extrême droite, une tragi-comédie se déroule qui oppose Zemmour à Marine Le Pen dont la nièce et rivale à peine déclarée, Marion Maréchal, vient d'apporter son soutien, largement prévisible depuis de nombreux mois, au controversé journaliste-polémiste. Ancienne députée du Front national, le FN de son grand-père Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal joue son va-tout dans le but de marginaliser sa tante et par-là même s'emparer des commandes du RN. Mais si l'ambition est évidente, le parcours risque de se révéler hasardeux. Lorsqu'il faudra mettre le bulletin dans l'urne, les militantes et militants s'en tiendront au réflexe habituel et peut-être même les récentes mésaventures d'Eric Zemmour avec des jeunes femmes lors de sa tournée en province vont peser négativement dans la balance. Autant dire que le ralliement de la nièce de Marine Le Pen à son rival déclaré apparaît comme un coup d'épée dans l'eau, surtout dans le contexte actuel de la crise en Ukraine, crise à la faveur de laquelle Emmanuel Macron a accentué son avance sur tous ses concurrents. Le vice-président du RN, Luis Aliot, a sans doute raison de considérer que «l'électorat fera peu de cas de ce ralliement», motivé selon lui par «un certain nombre de calculs politiciens, de négociations en sous-main, de circonscriptions» convoitées. Une chose est sûre, le thème éculé de l'immigration et de la place de l'Islam en France n'aura plus le même impact même si l'extrême droite et la droite y demeurent engluées.