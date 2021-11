La campagne électorale pour les élections locales bat son plein, chaque formation politique ayant mobilisé les moyens dont elle dispose, alors que les candidats indépendants doivent déployer des trésors d'imagination pour ne pas rester en marge de la compétition. Car tous sont tenus de cerner les dépenses nécessaires, en fonction de paramètres multiples, économiques et culturels, notamment. Avec l'obligation de la facturation, au-delà de 1000 DA de ces dépenses, par la loi électorale qui ouvre la voie à un remboursement des frais de campagne, sur cette base, tous les postulants parient sur le recours aux mêmes procédés pour convaincre les électeurs potentiels, mobilisant les salles de conférences, les places publiques et les sièges des organisations partisanes concernées. Les initiatives ont beau se ressembler, mais les résultats différent, selon l'audience des uns et des autres, sans oublier que, depuis quelque temps, les intempéries se sont, elles aussi, invitées de facto aux rassemblements dont elles ont, quelque peu, tempéré les ardeurs et les espérances.

Est-il besoin de rappeler que le financement des campagnes relève des nouvelles règles établies par l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral, laquelle stipule qu'il provient de la contribution des partis politiques, à travers les cotisations de leurs membres, des revenus issus de leurs activités, de l'apport personnel de leurs candidats ainsi que des dons en numéraire ou en nature provenant des citoyens, dans la limite de 400.000 DA par personne physique. Ces dépenses ne peuvent excéder 2.500.000 DA par candidat. Il s'agit d'un garde-fou adéquat qui vise à mettre fin à des pratiques plus que douteuses, dont étaient caractérisées les campagnes antérieures, durant lesquelles d'illustres inconnus sont parvenus à se faire élire députés ou P/APC en distribuant des billets de 500 DA ou de 1000DA, selon les enjeux, lors de soi-disant meetings!

Au moment où un grand nombre de ces élus s'apprêtent à transmettre le témoin, il est étrange de ne pas envisager une simple comparaison du patrimoine officiellement déclaré, lors de leur entrée en campagne ou de leur accession au poste convoité, avec celui qui est le leur, aujourd'hui. Nul doute qu'il y aurait beaucoup de surprises et de grain à moudre pour l'Etat qui a été floué, pendant de nombreuses décennies, par une Içaba capable de s'adapter à toutes les conjonctures et même de muter, au besoin, pour prolonger sa mainmise sur les ressources de la collectivité...