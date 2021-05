Colère sourde. «Le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de créer un nouveau réseau de statistiques» est-il indiqué dans le communiqué publié à l'issue du dernier Conseil des ministres. Il faut savoir aussi que cette «instruction» est intervenue après «l'exposé présenté par le ministre du Commerce sur le projet de la plateforme numérique du Fichier national du produit algérien». Pour être plus clair, le chef de l'Etat a précisé qu'il veut un «mécanisme reposant sur des véritables indicateurs pour une économie transparente (...) dans le but de déterminer avec précision les besoins nationaux». Est-ce trop demander? Sur quoi butent nos responsables qui ne parviennent pas à mettre en place des statistiques fiables? Pourquoi tournent-ils toujours en rond autour de ce sujet? On a eu des ministères dédiés aux statistiques qui n'ont rien laissé derrière eux. On a un Office des statistiques qui porte mal son titre puisqu'il utilise les sondages. Ce qui n'est pas la même chose. Sans des statistiques fiables avec des indications claires, c'est toute la gouvernance qui est hypothéquée. Pourtant, ce qui est attendu de cet instrument de mesure, le président de la République

l'a énoncé en ces termes: «Ce réseau devra prendre en ligne de compte la production, l'importation, la consommation nationale, et portera sur toutes les communes du pays». C'est un travail qui commence par le directeur du commerce de wilaya. Il s'agit pour lui de recenser les commerces exerçant dans son territoire. Légalement ou pas. D'affiner ce travail avec les produits qu'ils écoulent. Et de parfaire avec les quantités reçues en distinguant les produits importés de ceux de la production nationale. Ce n'est pas plus sorcier que cela. Le ministère reçoit les

58 «travaux» pour en faire un tableau de bord précis du commerce et de la consommation dans chaque parcelle du pays. Et enfin, en additionnant le tout, s'offrir la carte des activités commerciales du pays dans le temps et dans l'espace. Il est inutile d'ajouter la mise à jour permanente et régulière d'une telle carte. Il s'agit là d'une discipline basée sur la collecte de données, lesquelles sont ensuite analysées et interprétées. C'est le même procédé pour tous les secteurs. Economiques, sociaux, culturels. À quoi servent ces directions que tous les ministères créent dans chaque wilaya? Visiblement l'exposé sur la plateforme numérique n'a pas convaincu!