Unique. Quelques jours nous séparent du 5 Juillet. Une date qui a la particularité de rassembler deux événements importants de notre histoire. D'abord le 5 juillet 1830, jour du débarquement de l'armée française. 132 ans d'occupation, de massacres, de spoliations, de déportations, d'humiliations, pour voir enfin la fin de la longue nuit coloniale le 5 Juillet 1962, jour de l'indépendance arrachée après 8 années de guerre et un million et demi de martyrs. Une date unique dans notre calendrier des fêtes nationales où se mêlent le recueillement et la joie. Une date à graver pour l'éternité dans la mémoire collective de tous les Algériens. Il ne suffit pas de la déclarer jour férié. Il ne suffit pas de quelques manifestations protocolaires.

C'est une date qui doit être marquée par un grandiose retentissement dans la vie des Algériens. Un tel retentissement nécessite un travail mémoriel de grande qualité et de très larges supports. Le premier acte de ce travail est dans l'emblème national. Il est en cours puisque chaque matin, nos enfants sont rassemblés dans la cour de leur école pour la levée des couleurs. Il est dans le coeur de tous les Algériens qui l'expriment à chaque victoire lors des événements sportifs internationaux. Mais pas seulement, puisque même lorsque le peuple laisse éclater sa colère, comme lors du Hirak I, il le fait en se drapant de l'emblème national.

Qu'il soit dans son pays ou à l'étranger, l'Algérien fait fièrement flotter son drapeau. Mais chose curieuse, lors des fêtes nationales et plus particulièrement le 5 Juillet, le réflexe de mettre en avant l'emblème national manque d'énergie. Au-delà des places publiques et des transports en commun que l'Etat se charge d'orner de l'emblème national, les Algériens qui en ornent leurs fenêtres et leurs balcons ne sont pas aussi nombreux qu'ils devraient l'être.

Il manque juste un déclic de l'effet d'entraînement. Comme par exemple voir les Scouts musulmans algériens faire du porte-à-porte pour offrir aux ménages le drapeau national à accrocher aux fenêtres et aux balcons. Les SMA ont toujours été une école de nationalisme. Quelle meilleure image que celle d'un jeune scout qui frappe à la porte pour nous rappeler un geste identitaire. Il n'est pas interdit aux associations de leur prêter main forte. Ou aux opérateurs économiques de les sponsoriser. L'essentiel est de réveiller le réflexe de sortir les drapeaux lors des fêtes nationales!