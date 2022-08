Des milliers de Syriens ont manifesté vendredi dans la région dominée par les rebelles et les groupes terroristes, la province d'Idlib au nord du pays, pour dénoncer l'appel du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, à une «réconciliation» entre Damas et les mouvements insurgés. Voilà plus de dix ans que le pays traverse une crise profonde, ponctuée par une guerre qui a conduit la Turquie à investir les zones frontalières de la Syrie afin d'y apporter un soutien aux différentes factions contestataires du pouvoir syrien incarné par le président Bachar al Assad. Or, depuis quelques mois, des rapprochements progressifs sont apparus, notamment dans le cadre du processus d'Astana réunissant la Turquie, soutien des rebelles, et la Russie et l'Iran, soutiens du gouvernement syrien légitime. Jeudi, donc, Cavusoglu a surpris son monde en plaidant pour «une réconciliation de l'opposition et du régime en Syrie» afin, dit-il, de parvenir à «une paix durable». Cette déclaration est d'autant plus importante qu'elle témoigne d'un changement inattendu de la politique de la Turquie envers Damas, les relations entre les deux pays ayant été jusqu'à mai dernier particulièrement tendues. Aussitôt, la réaction a été à la fois vive et hostile au sein des factions rebelles et des groupes terroristes, comme Hayat Tahrir al Sham (HTS), ex- branche d'al Qaïda en Syrie, tant est grande la crainte d'être «lâchés» par Ankara dont le rapprochement avec Damas s'opère à petits pas.

Que ce soit dans la province d'Alep ou dans celle de Idlib, où HTS a une mainmise forte, la colère a interpellé les soldats turcs et leurs supplétifs syriens au point qu'elle a commencé à se répandre comme une traînée de poudre jusque dans les alentours d'autres villes, notamment al-Bab et Afrine. Elle traduit la panique qui guette des millions de rebelles avec leur famille, poussés vers la région d'Idlib au fur et à mesure que l'armée syrienne reprenait position dans les territoires, avec le soutien de l'allié russe et des combattants de la force iranienne al Qods sous la férule du général Souleimani ainsi que du Hezbollah libanais. Face aux arguments brandis par les camps rebelles, le MAE turc a réagi en réitérant le soutien de la Turquie à l'opposition mais en soulignant, une nouvelle fois, son attachement à la recherche d' «une solution durable» au conflit. Signe des temps, les services de renseignement des deux pays ont repris les contacts et tout indique que la solution est au bout du chemin.