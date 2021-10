Acteur régional majeur, la Turquie, qui s'est particulièrement illustrée durant les crises syrienne et libyenne en toisant les puissances occidentales, est sur le point de rééditer la même partition. Cette fois-ci, c'est au Sahel, lieu de cristallisation des rivalités géopolitiques, qu'Ankara inquiète ces mêmes puissances, dont la France, qui s'interrogent avec insistance: quelles sont les intentions de la Turquie d'Erdogan au Sahel? Nourrit-elle des ambitions militaires? L'offre idéologique des Frères musulmans promue par Ankara séduira-t-elle les Sahéliens à contre-courant du wahhabisme rigoriste de l'Arabie saoudite? Si jusque-là, les intérêts turcs au Sahel sont principalement d'ordre économique, les rapprochements récents d'Ankara avec certaines capitales sahéliennes, la débâcle des forces françaises au Mali et la brouille entre Alger et Paris, pourraient changer la donne. Le premier signal de ce glissement de l'économique vers le militaire opéré par la Turquie a été donné en juillet 2020 quand elle a conclu un accord de défense bilatéral avec le Niger. Même si les modalités de cette coopération sont restées secrètes, cet accord jette les bases d'un soutien opérationnel direct à l'armée nigérienne dans la lutte antiterroriste. C'est, d'ailleurs, toujours par le Niger que les grandes puissances occidentales approchent le Sahel, C'était le cas des Etats-Unis, de la France, même si sa présence est plus ancienne, de la Russie et maintenant de la Turquie. Quelques mois plus tard, après cet accord, l'influence politique turque s'est étendue au Mali. Après le coup d'État qui a déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, le premier officiel étranger à se rendre sur place a été le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, qui a rencontré les putschistes maliens. Comme l'appétit vient en mangeant, la crise diplomatique entre la France et l'Algérie arrive à point nommé pour la Turquie. Allié économique et stratégique de l'Algérie, la Turquie a vite mis son grain de pistache dans la crise mémorielle qui oppose l'Algérie et la France. Dans les tiraillements de coulisses, c'est un grand virage qui vient d'être amorcé. Il n'est pas exclu que le pôle des rivalités entre Ankara et Paris qui s'est joué, jusque-là, en Méditerranée, migre vers le Sahel. Force régionale incontestée, l'Algérie fait du dossier sahélien une priorité stratégique et compte jouer pleinement sa partition dans cet espace devenu enjeu d'influence entre les grandes puissances. Dans ses passes d'armes entre la Turquie et la France, même si elle aide les uns et les autres à se défouler mutuellement, chacun d'entre eux a son propre agenda. Il appartient à l'Algérie de dérouler le sien.