Depuis le début de la pandémie, le fonctionnement de l'école a posé de sérieux problèmes, aux dirigeants du secteur de l'Éducation nationale. De quoi sera fait le bac cette année? C'est cet examen qui focalisera tous les regards dans les tout prochains mois. Si en 2020, la moyenne d'admission a été fixée à 9/20 et à 9,5/20, en 2021 tout concorde à dire qu'on restera dans cette fourchette d'un bac au rabais. Maintenant qu'on leur a servi des grives, «la promotion Covi-19», ne veut plus se nourrir de merles. Comme ces deux dernières années, l'admission au bac se fera avec une moyenne de 9/20 au tout au mieux de 9,5/20. Doit-on déroger aux règles pour faciliter la réussite à un examen reconnu dans la plupart des pays à travers le monde? Les préposés à l'Éducation nationale évoqueront, bien sûr, une panoplie de justifications pour faire passer cette décision. Certains avanceront que c'est exactement ce qu'il fallait faire, face à la situation sanitaire exceptionnelle vécue par le pays depuis mars 2020. D'autres se consoleront par la «sage» décision qui permettra d'éviter la déperdition scolaire. À l'autre rive, se situent les rigoristes, les ultras du bac, ceux qui refusent de sacrifier cet examen sur l'autel d'une crise sanitaire. Les arguments en faveur de leur thèse foisonnent. Les «politiques» d'abord. Ils qualifieront la sentence des autorités de purement politique, motivée par des préoccupations autres qu'éducatives. Ensuite, ils avanceront que tout est fini pour l'école algérienne. C'est le coup de grâce à l'Éducation nationale. Ils trouvent que l'idée d'un bac au rabais est une manière d'achever ce qui reste d'un système scolaire déjà fragile. La décision, expliquent-ils, risque de nuire gravement à l'image de l'éducation en Algérie. Plus grave encore, c'est le classement de nos universités, déjà médiocre, qui s'enfoncera encore davantage au plan international. Sans compter les conséquences immédiates sur les capacités d'accueil des futurs bacheliers aux écoles supérieures. Pourquoi ne pas se résoudre à l'idée de placer les lauréats ayant obtenu des moyennes en dessous de 10/20 dans des spécialités diplômantes en cycles. Mieux encore, les orienter dans des spécialités exigées par le monde économique, de manière à offrir des débouchés sur le marché du travail. C'est dire que tout n'est pas perdu, pour peu que le débat s'installe de manière sereine sur cette «situation exceptionnelle». Car il ne faut pas perdre de vue que l'ultime but est d'abord de préserver la santé des citoyens et les prémunir contre tout risque de propagation du virus. Et au regard de la situation épidémiologique qui se caractérise encore par une rapide circulation du virus.