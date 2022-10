Le 31e Sommet arabe du 1er et 2 Novembre prochain, à Alger, revêt une importance cruciale du fait des grandes aspirations exprimées par les peuples et aussi du contexte international devenu incertain, depuis ces derniers mois. Qualifié d' «historique» par la plupart des observateurs, ce rendez-vous porte en lui les germes de l'unification des rangs que réclame l'ensemble du Monde arabe, sachant que personne n'est venu «avec des conditions» et qu'un véritable consensus s'est affirmé, lors des réunions préparatoires, entre les États sur un grand nombre de sujets. Cela signifie que le processus, tant souhaité par l'Algérie et mis en oeuvre avec une détermination sans faille par le président de la République et la diplomatie algérienne qui n'ont ménagé aucun effort en ce sens, devrait trouver son légitime aboutissement. L'objectif d'une promotion effective et amitieuse de la Grande zone arabe de libre-échange figure parmi 24 autres clauses en faveur de la complémentarité économique des États membres, notamment les investissements, le développement durable, l'économie numérique etc. Pour ce faire, il est question d'une union économique et douanière beaucoup plus soutenue. Sans doute, le Sommet d'Alger sera-t-il éminemment politique avec l'examen de la question palestinienne dans toute sa dimension et ses exigences, compte tenu d'une conjoncture qui voit les exactions sionistes atteindre leur paroxysme. L'Algérie qui porte à bout de bras cette question si chère au coeur de tous les peuples arabes, sans exception, n'aura pas oeuvré en vain si les conclusions du Sommet s'avèrent à la hauteur des défis. En prenant conscience de leur rôle historique, les dirigeants arabes s'inscriront, avec force, dans les valeurs de Novembre qui sont le Non-Alignement, la fin des dominations coloniales où qu'elles soient et de quelque façon qu'elles se drapent, la non-ingérence dans les affaires internes des États et bien d'autres principes que l'Algérie assume et défend, depuis l'aube de la Révolution armée. Durant la réunion des MAE, nul doute que le socle de cette démarche consensuelle et dynamique, tant attendue par des peuples dont certains sont encore cruellement éprouvés, permettra de s'adapter à la nouvelle conjoncture internationale, et de faire en sorte que le 31e Sommet arabe sera bien celui de l'émergence d'une nation arabe forte et solidaire, avec une Palestine réhabilitée dans son droit et dans sa dignité.