Dans douze jours exactement, l'Algérie vivra durant cinq jours une dimension particulière. Cette date coïncide avec le premier jour de l'examen du baccalauréat. Des millions d'Algériens retiennent déjà leur souffle. Les élèves sont, bien entendu, les premiers concernés par cet examen qui leur ouvre les portes de l'université pour les plus chanceux et un «été pourri» pour les recalés. Mais cette ambiance singulière que seul le bac a le secret est en réalité transitoire. Elle est coincée entre une année d'activité scolaire pour les enfants et professionnelle pour leurs parents. Sitôt terminé, le baccalauréat laisse la place aux grandes vacances. Ça n'a pas l'air de préoccuper les Algériens à première vue, mais tout le monde bouillonne déjà de l'intérieur à l'idée d'un été, comme au bon vieux temps. La pandémie de Covid-19 est désormais un mauvais souvenir. Les plans de vacances peuvent donc être élaborés par les chefs de famille. Il se trouve cependant que pour cette année, l'Aïd El Adha coupera en deux la saison estivale. Les professionnels du tourisme s'attendent donc à deux vagues. La première prendra ses quartiers dans les sites balnéaires avec l'ouverture, aujourd'hui, de la saison estivale. Cela étant entendu, la question que se posent les Algériens est de savoir si les «parkingueurs» et les plagistes feront partie du décor estival, cette année encore. Quels prix pratiqueront-ils? Imposeront-ils leur diktat aux familles? Ce sont des questions légitimes, tellement les Algériens ont toujours été les dindons de la farce estivale. En l'absence d'un véritable «plan bleu» dans tous les sens du terme et sachant le bricolage permanent auquel se livrent les maires du littoral, les estivants se font systématiquement plumés par une faune d'affairistes qui prospère en raison de l'inaction des pouvoirs publics. Cela est le lot des familles modestes qui ne peuvent pas se payer des séjours dans des complexes touristiques. Pour le reste, les patrons de stations balnéaires nationales peuvent toujours récupérer, frontières fermées oblige, une partie des quelque millions de clients qui s'en allaient se «faire plaisir» en Tunisie. Il est donc permis de dire que la saison estivale 2022 a toutes les chances d'être «florissante» pour les professionnels du tourisme national. Il s'en trouvera certainement des centaines de milliers d'Algériens qui s'envoleront vers la Turquie, l'Égypte et la Tunisie, mais il en restera toujours assez pour remplir les hôtels. Les patrons se frottent déjà les mains à l'idée de recevoir un immense contingent d'émigrés. Les étés algériens se résument à cela. Personne ne parle de touristes étrangers, de circuit, bref d'industrie touristique. À bon entendeur...