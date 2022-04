Au moment où le Maroc s'allie avec Israël et consent à sacrifier le peuple palestinien pour pouvoir assouvir son désir d'expansion, l'Espagne se dérobe de sa responsabilité historique et sacrifie le peuple sahraoui pour une vulgaire histoire d'enclaves prises sur le territoire marocain. Cette double traîtrise de deux peuples en lutte pour leurs indépendances a lieu au vu et au su du monde entier, aujourd'hui, «prétendument» affairé à éviter une troisième guerre mondiale. Ainsi, le peuple ukrainien qu'on qualifie de martyr sur les plateaux de télévision occidentale semble peser bien plus lourd que les Palestiniens et les Sahraouis.

Cette actualité récente dans l'est de l'Europe, en Afrique du Nord et au Proche-Orient illustre très bien que la guerre en Ukraine a jeté un voile sur deux vieux problèmes que l'humanité traîne depuis plus de 74 ans pour l'un et près de 75 ans pour l'autre. Le Donbass, Mariopoul et le fameux régime Azzof vers où convergent les inquiétudes des Occidentaux, mais aussi ceux d'Africains d'arabes relèguent au second plan les questions de décolonisation au Sahara occidental et en Palestine. Ils sont d'ailleurs tellement minimisés sur la short- list des conflits qui fait faire des migraines aux haut fonctionnaires de l'ONU que des gouvernements comme ceux de l'Espagne et du Maroc se permettent de fuir leurs responsabilités historiques, sans que le monde ne s'en offusque.

L'argument est tout trouvé: les deux époques sont différentes, l'origine des conflits également, et le risque nucléaire justifie tous les oublis. Mais disons-le clairement: dans les deux cas, il existe une volonté occidentale à peine voilée de maintenir la plaie ouverte. Les Britanniques, les Allemands et les Américains et bien d'autres tentent de pousser les pays du monde entier à entrer dans un conflit international et ouvert contre la Russie. Un seul objectif sous-tend cette attitude guerrière: fragiliser au maximum le pays-cible et asseoir la domination de l'Occident sur la planète. C'est leur souci premier. Les Ukrainiens, les Palestiniens et les Sahraouis ne les intéressent pas du tout. Si pour les premiers, ilS versent des larmes de crocodiles, pour les deux autres, ils les laissent aux petits prédateurs. Cela reléguera aux calendes grecques le règlement des plus importantes et légitimes revendicationS de l'humanité depuis l'imposition par les pays du tiers monde du principe de l'autodétermination des peuples.