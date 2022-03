«Les sanctions indiscriminées qui ne cessent de s'intensifier ont frappé les marchés mondiaux de l'énergie, de l'alimentation, de l'économie, du commerce et de la finance, et continueront à le faire, affectant la vie et les conditions de subsistance du grand public, donnant lieu à de nouveaux problèmes humanitaires», a constaté le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, Dai Bing, au cours d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Ukraine. Il traduisait, ce faisant, les inquiétudes croissantes qui concernent l'ensemble des pays tributaires des importations de céréales, mais aussi ceux qui lorgnent du côté des hydrocarbures dont les prix ont flambé. Les sanctions indiscriminées, en relation avec le conflit en Ukraine, pourraient, en outre, provoquer de graves problèmes humanitaires, dès lors que la sécurité alimentaire devient, d'ores et déjà, un sujet de préoccupation pour un très grand nombre de pays. Ces sanctions et les blocus qui les accompagnent sont des facteurs d'implosion sociale et économique autant que politique, fatalement conséquentes aux pénuries et aux distorsions des prix sur les marchés internationaux. Mais elles sont, surtout, un facteur aggravant de la précarité dont souffrent les pays d'Afrique et d'Asie, pour la plupart en situation de développement précaire. On voit, depuis quelques jours, les effets sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, avec pour corollaire une envolée dramatique des prix, sans que pour autant il y ait une quelconque coordination internationale de nature à stabiliser les marchés, régenter les restrictions calculées de certaines exportations et, ainsi, contribuer à la stabilisation des échanges dont est fortement tributaire la sécurité alimentaire mondiale. Or, on voit bien que les pays occidentaux, revenus à un reaganisme décomplexé, s'acharnent à imposer leur vision du monde et du conflit en Ukraine, sous le double prisme d'un complexe médiatique verrouillé et d'une diplomatie qui ne s'embarrasse plus ni des discours soft ni des pratiques policées. À eux, les droits de l'homme et la démocratie, au reste du monde les dictatures et les atteintes aux pratiques de la bonne gouvernance!

Erratique et pathétique en même temps, leur politique peine à convaincre parce que les graves erreurs, commises dans un passé pas si lointain que cela, constituent une tâche indélébile et que les peuples, de par le monde, ont toujours en mémoire le sort tragique de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, du Yémen et du peuple palestinien dont le martyre n'a, à aucun moment, ému «la conscience occidentale».