On craignait, quelques jours plus tôt, que le phénomène ne provoque une véritable contagion. Désormais, c'est bien le cas dans toute l'Afrique de l'Ouest, avec une série de putschs et tentatives de putsch qui se succèdent à un rythme inquiétant. Depuis 2020, la région ouest-africaine se découvre plus instable que jamais, certains pays faisant face, en outre, à une montée en puissance des groupes terroristes et des trafiquants en tous genres qui aggravent l'insécurité ambiante. A l'origine de ces pratiques, on observe la persistance de crises multiformes qui finissent, après des mois et des mois d'incertitudes, par engendrer des coups de force prévisibles. Ce fut le cas le 18 août 2020, lorsque l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été écarté au terme de nombreux mois marqués par des manifestations contre son incapacité à faire face au défi sécuritaire. La transition instaurée, depuis, par le président de facto Assimi Goïta est prise à partie par la Cédéao, l'UA et la communauté internationale, d'autant que les nouvelles autorités refusent de se laisser dicter un quelconque agenda pour des élections générales. Le 5 septembre 2021, ce fut au tour du président guinéen Alpha Condé, réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé, de tomber sous les fourches caudines d'une contestation militaire et civile, conduite par le colonel Mamady Doumbouya, autre chef de file d'un autre coup d'Etat dont le mécanisme repose sur une «légitimité» conférée, implicitement ou explicitement, par la contestation populaire. Le même scénario est observé, comme au Mali, même si les sanctions ne furent pas identiques. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur ce deux poids, deux mesures. En vérité, les raisons en sont fort simples. La Cédéao réagit, bien plus qu'elle n'agit, en fonction de certains intérêts qui ne sont pas forcément ceux des peuples qu'elle représente. Et c'est en cela que le bât blesse, de sorte que les tensions survenues, tout récemment, avec l'expulsion de l'ambassadeur de France par les nouvelles autorités du Mali montrent à quel point le jeu et les enjeux géostratégiques, dans toute la région sahélienne, sont devenus explosifs. Le fait que le Burkina Faso ait vite rejoint le peloton, et qu'il soit imité, presque aussitôt, par la Guinée-Bissau, devrait donner à réfléchir aux apprentis-sorciers qui ont toujours du mal à se départir du carcan des «mauvais élèves».