Mohammed VI est démasqué par son propre peuple. Son aventurisme suicidaire l'éloigne de l'âme marocaine à telle enseigne qu'il ne sait plus comment aborder une société, aujourd'hui humiliée par une mise sous tutelle par l'Etat sioniste. Les trahisons du roi ont créé un climat délétère dans le pays. Sa fuite en avant ne semble pas connaître une fin et ses échecs économiques et politiques mènent le pays droit dans le mur. Avec un endettement extérieur colossal aggravé par une forte hausse de la facture énergétique, le royaume de Mohammed VI est en passe de perdre sa souveraineté économique. Le pays qui s'arme à coups de milliards de dollars, n'a jamais été aussi proche du FMI et de son programme d'ajustement structurel. Les observateurs estiment que c'est juste une question de temps.

Le pacte conclu avec Israël ne lui évitera pas une descente aux enfers. Les Marocains savent parfaitement que le pays va mal, que leur monarque a choisi les mauvaises alliances. Ils savent aussi qu'ils n'ont pas d'élite sur laquelle compter pour arrêter la folie qui s'est prise de Mohammed VI. Et pour cause, les députés qui ont sollicité leurs suffrages pour les représenter face au roi, se sont révélés, dans leur majorité, acquis au Makhzen. Le silence du pouvoir législatif marocain est une autre trahison. Le peuple s'est retrouvé seul dans la rue face aux forces de répression, à l'occasion de la célébration de la Journée de la Palestine, le 29 novembre dernier. Désarmés, mais pas désunis, les Marocains se cherchent des guides pour les sortir de la double compromission du roi et de leurs députés. L'oeuvre diabolique du Makhzen aura été d'avoir fabriqué une classe politique à son image. Cynique et sans honneur. Les politiques partagent avec leur roi, un profond mépris pour le peuple. Ils l'ont montré dans le traitement du Hirak du Rif. Des dizaines de militants condamnés à des peines très lourdes, jusqu'à 20 ans de prison! Ayant lâché son peuple, le roi Mohammed VI pense avoir gagné «l'amitié» d'Israël, de la France et des Etats-Unis. Il sait que les Occidentaux n'ont rien à faire des histoires de droits de l'homme tant que leurs intérêts sont sauves dans une région du monde. C'est pour cela qu'il soigne ses «amis», quitte à froisser son peuple en tournant le dos à la cause palestinienne. Il ne fait pas que le froisser, il le met en danger à tout point de vue. Et pour cause, les Israéliens n'ont que faire des largesses royales. Ils ont des desseins. Le moment venu, ils passeront à l'action. Le peuple marocain sera leur dégât collatéral.