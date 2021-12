Dire que le monde est sens dessus dessous ces derniers jours, c'est peu de chose. Le variant Omicron met la planète sens dessus dessous, tandis que des dizaines de cadavres, flottant sur les eaux de la Méditerranée ou dans le bras d'océan séparant la France de la Grande-Bretagne, n'émeuvent pas grand monde. Dans les deux cas, ce n'est pas le dérèglement climatique qui est en cause. C'est la bêtise humaine. Celle-ci ferme des centaines d'entreprises, prive des millions d'êtres humains d'une ration de nourriture. Le sens des priorités s'en trouve bousculé et il devient quasi impossible de hiérarchiser les événements et même les drames humains. Ainsi, l'association dans le désordre de tous les «malheurs» de l'humanité fait plonger la planète dans une sorte de méga-désordre qui offre au quidam l'opportunité de se mêler des affaires du monde, lequel prend les dimensions d'un gros village depuis l'invention de l'Internet. Ainsi, le petit islamiste de Peshawar pense apporter sa pierre au grand édifice de sa Ouma. Qu'il meurt d'une balle perdue importe peu pour ses camarades avec qui il partage le même sentiment de puissance, que procurent les millions de vues sur les réseaux sociaux.

À l'autre bout de la planète, en Occident, un petit bonhomme, scotché devant son écran de télévision à regarder toutes les images d'individus hystériques qui disent des choses impossibles à admettre au XXie siècle, se découvre un esprit éclairé et s'engage avec des amis au chômage, dans des discussions animées sur les relations qu'entretient l'Occident avec le monde musulman. On se doute bien que les quidams de l'Occident se basent sur ce que leur disent leurs médias. Leurs réseaux sociaux aussi. Un tissu d'inepties dicté par ceux qui sont à l'origine de la bêtise humaine évoqués plus haut.

On serait tenté de les croire, lorsqu'on s'aperçoit qu'ils arrivent, avec une opération médiatique, à mettre entre parenthèses le chômage, les maladies, la faim dans le monde. Ils pensent gérer la planète, mais en réalité, ils sont l'instrument de leur propre bêtise. Celle-ci est au pouvoir en cette troisième décade du XXIe siècle qui voit des milliers d'Occidentaux se suicider et des dizaines de milliers d'Africains mourir noyés. C'est dans ce vacarme qu'un gros bonhomme vulgaire a dirigé les USA et un petit raciste rêve de gouverner la France. Les malheurs de l'humanité ne sont pas là où on le croit.