Soumise à de fortes pressions des puissances occidentales qui lui exigent de se positionner contre la Russie dans le conflit en Ukraine, la Chine slalome entre les déclarations apaisantes et le rejet, pur et simple, des sommations de Washington et de ses alliés. Etant, elle-même, l'allié naturel de Moscou, en raison d'une «amitié inébranlable» qui trouve ses racines dans «La longe marche» de Pékin vers le statut de première puissance mondiale, la Chine n'a pas tardé à hausser le ton, après «l'appel» de l'OTAN qui lui reproche sa «frilosité» et un penchant manifeste pour le droit de la Russie à assurer sa sécurité, dans la région. Sa mission auprès de l'UE est, en effet, montée au créneau pour rappeler que «Pékin n'oubliera jamais ceux qui ont attaqué l'ambassade de Chine, en Yougoslavie, et elle n'a pas besoin de sermons des profanateurs du droit international», ajoutant que «le peuple chinois est en mesure de partager pleinement la douleur et la souffrance des autres pays...En tant que relique de la guerre froide et la plus grande alliance militaire au monde, l'OTAN continue d'étendre sa géographie et la portée de ses opérations. L'OTAN doit réfléchir sérieusement au rôle qu'elle a joué pour «apporter la paix et la stabilité» dans le monde». Il faut se souvenir que le 7 mai 1999, les bombardements de l'OTAN, à Belgrade, alors capitale de l'ex-Yougoslavie, avaient endommagé l'ambassade de Chine, causant la mort de 3 personnes et des blessures graves à une vingtaine d'autres. Il s'agit là d'une réponse au SG de l'OTAN qui déclarait que «tout soutien militaire ou autre à la Russie, dans sa guerre hostile contre l'Ukraine, viole le droit international», relayant les multiples «mises en garde» occidentales accusant Pékin de collusion avec Moscou par son refus de condamner l'intervention russe en Ukraine. Le MAE chinois avait, pourtant, affirmé que son pays croit en la «nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale» des «autres pays et qu'il n'est pas partie à la crise». Il n'empêche, comme dans la fable du loup et de l'agneau, «si ce n'est toi, c'est donc ton frère», estiment les puissances occidentales qui semblent déterminées à faire d'une pierre deux coups, en imposant à la Chine des sanctions plus ou moins égales à celles infligées à la Russie. Une stratégie néfaste pour l'économie mondiale dont les affres sont, déjà, visibles à l'oeil nu, au grand dam de Pékin qui «s'est toujours opposée à l'utilisation de sanctions pour résoudre des problèmes, sans parler des sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement dans le droit international et nuisent à la vie des gens, dans tous les pays» du monde.