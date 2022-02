À chacun ses craintes et ses appréhensions dans le conflit militaire qui oppose, depuis quatre jours, l'Ukraine à la Russie. Une guerre en cache une autre. L'Europe s'alarme pour son alimentation en gaz alors que l'Algérie s'inquiète pour son approvisionnement en blé. Les analystes estiment que l'escalade en Ukraine risque d'avoir de graves conséquences pour la sécurité alimentaire dans de nombreux pays, notamment ceux du Moyen- Orient et d'Afrique du Nord, qui représentent 40% des exportations ukrainiennes de maïs et de blé en 2021. À eux seuls, la Russie et l'Ukraine fournissent près de 30% du blé mondial et l'équation se complique pour les pays consommateurs avec une flambée des prix. Avec le début du conflit, les prix sont montés à leur plus haut niveau depuis plus de 9 ans, ce qui fait craindre une rupture dans l'approvisionnement mondial. Lors de son achat du 27 janvier 2022, l'Algérie a sollicité l'origine française, mais l'origine mer Noire s'est montrée plus compétitive. Une situation de stand-by qui a plombé les exportations de l'Hexagone mais depuis il y a eu la guerre. L'organisme algérien en charge d'acquérir ce produit stratégique a-t-il prévu un tel scénario? L'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic), s'est montré confiant. L'Oaic rassure en effet, que cette guerre n'affectera pas nos importations de céréales puisque l'Algérie a pris le soin de diversifier ses fournisseurs. «Le nouveau cahier des charges ouvre la porte à la concurrence pour plusieurs fournisseurs étrangers», rassure cet organisme. Mais ce que l'Algérie perd d'une main, elle le récupère de l'autre. Aux premières heures de l'offensive militaire lancée, jeudi dernier, par l'armée russe les marchés réagissent vivement. Le pétrole a dépassé la barre symbolique des 100 dollars et le gaz coté en Europe a bondi de près de 30% à l'ouverture. Si certains observateurs estiment que cette guerre offre d'énormes opportunités aux pays producteurs de pétrole et de gaz, d'autres alertent en revanche, sur la menace envers le Vieux Continent. Les pays européens doivent désormais se défaire de leur dépendance au gaz russe. L'équation est d'une extrême complexité pour l'Occident. Que faire? Se tourner vers les producteurs que sont l'Algérie et le Qatar? Voire même l'Iran? À ce titre l'Algérie a tout intérêt à se positionner sur le marché international du gaz en tant que producteur stable et fiable. Mais peut-elle répondre aux attentes de l'UE et incarner une solution à long terme? Impossible puisque ni l'Algérie ni le Qatar ne peuvent remplacer la quantité de gaz que fournit la Russie au marché européen. Terrible dilemme pour la vieille Europe!