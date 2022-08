La visite de travail et d'amitié du président français en Algérie aura tenu toutes ses promesses, de par la volonté de consolider le partenariat dans de nombreux domaines et d'élargir la concertation pour une diplomatie efficiente. Réaffirmant leur attachement aux principes du respect et de la confiance mutuels ainsi que de l'équilibre des intérêts, les présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron «ont évoqué ensemble tous les volets ayant trait à la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer en vue de servir les intérêts communs de nos deux pays et de garantir à nos relations, tous domaines confondus, un élan qualitatif à même d'assurer une consécration de la nouvelle orientation que nous avons convenus d'ancrer». Parlant même d'un «partenariat global d'exception», ils ont convenu d'un «calendrier précis» pour activer les démarches et les efforts en vue de stimuler la dynamique positive qui doit caractériser les prochaines échéances. Aussi vastes que soient les champs d'investigation et d'investissement envisagés, les ambitions communes doivent permettre d' «aller de l'avant» dans tous les domaines, y compris névralgiques en terme de renseignements, pour peu que la parité des intérêts soit de mise et que l'exigence d'une meilleure appréhension des liens humains indéniables entre les deux peuples soit entendue.

Le président Tebboune a ainsi émis le souhait que la visite du président Macron en Algérie «ouvrira de nouveaux horizons aux relations entre les deux pays», soulignant que les entretiens «fructueux» se sont déroulés dans «la franchise habituelle» qui caractérise «la particularité, la profondeur et la diversité des relations qui lient nos deux pays, allant de l'histoire commune et de la mémoire au dialogue et à la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun». En témoigne les objectifs clairement affichés en matière de coopération bilatérale mais aussi le souci d'oeuvrer de concert pour mieux faire face aux conjonctures internationales tant sécuritaires que politiques. Les enjeux en Libye, au Mali, au Sahel et au Sahara occidental «requièrent des efforts conjugués à même de consolider la stabilité dans la région», a d'ailleurs déclaré le président Tebboune qui a convenu avec son homologue de la «nécessité d'intensifier la concertation autour des questions qui font l'actualité sur l'échiquier international, engendrant de nouveaux défis qui menacent la sécurité et la stabilité de notre espace méditerranéen, voire la paix et la sécurité internationales». C'est dire combien les résultats de la visite du président français s'avèrent «encourageants» et sont autant de promesses pour une relation bilatérale enfin exemplaire.