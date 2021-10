À une dizaine de jours de la commémoration de l'horrible répression des manifestations du 17 octobre 1961, le président français tente une acrobatie diplomatico-mémorielle. Tout en admettant l'importance de cette date-repaire dans l'Histoire de son pays, il laisse planer une sorte de suspense sur ce qu'il fera. Ira-t-il plus loin dans la reconnaissance des crimes coloniaux, ou prendra-t-il le parti du sinistre Maurice Papon? Macron n'a pas formulé son suspense en ces termes, mais l'on sent, dans la légèreté de ses propos, un jeu malsain avec mémoire de son peuple. Les archives et les témoignages sont on ne peut plus clairs. Le crime colonial est établi. À quoi pourrait servir le «suspense»? Sauf à déformer une vérité historique, la commémoration des massacres ne peut avoir qu'un seul sens.

Disons-le franchement, Macron a prétendu vouloir solder le contentieux mémoriel entre l'Algérie et la France, mais ne fait rien d'autre qu'user de la mémoire comme d'une monnaie d'échange pour Dieu sait quel objectif à très court terme. L'échéance électorale, les pressions «amicales» du couple israélo-marocain ou quelques strapontins géostratégiques pour son pays, motivent ses récentes sorties de pistes. Il pense forcer la main à l'Algérie en agitant des expressions toutes faites, pêchées dans le marais de l'extrême droite. Il croit duper les opinions publiques algérienne et française en déformant honteusement l'Histoire de l'Algérie. Il espère imposer sa version de la tragédie coloniale, mais oublie que les écrits et les images restent. À ce propos, il doit parfaitement savoir que l'aventure africaine, océanique et asiatique de la France a été consignée. Des livres ont été écrits et des images filmées. Des documentaires diffusés par des médias français ont déjà raconté des siècles de massacres d'Africains. Des crimes innommables ont été commis par l'armée coloniale sous l'instigation de groupes de colons. Le peuple français, dans son écrasante majorité, a toujours été trompé par cette caste barbare. Avec son attitude, ses demi-vérités et ses énormes mensonges, Emmanuel Macron donne la nette impression de vouloir perpétuer la tradition. Il cache la vérité en la saupoudrant de quelques faits malheureux, mais occulte l'horreur absolue qu'était la présence française en Afrique et ailleurs. Face aux tergiversations de Macron, réclamer la reconnaissance de la barbarie coloniale dans le monde entier est une nécessité historique. Mais avant, il faut ouvrir les yeux des Français sur tous ces crimes abjects commis en leur nom. Ils n'y sont pour rien, mais ils doivent savoir.