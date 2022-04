Sans surprise, l'ONG Amnesty International a pointé dans son rapport 2021, paru voici quelques jours à peine, ce que l'on savait déjà, depuis fort longtemps: la France est «très loin de l'exemplarité qu'on pourrait attendre d'elle», écrit AI qui critique, entre autres sujets, la politique d'accueil des migrants, différente selon les nationalités. «Ce qu'on a vu, depuis quelques semaines, tranche singulièrement avec la manière dont, l'année dernière, les pouvoirs publics ont parlé de l'accueil des Afghans» qui fuyaient leur pays, de nouveau contrôlé par les talibans, en août dernier, a constaté Nathalie Godard, directrice de l'Action à AI France, non sans évoquer l'accueil des Ukrainiens. Mi- août, le président Macron avait, alors, exhorté à «anticiper et (se) protéger contre des flux migratoires irréguliers importants», ce qui avait fait grincer des dents Amnesty International. Il semble que les attitudes ont changé depuis que la crise en Ukraine est venue bousculer des traditions bien ancrées dans le schéma d'accueil et d'hébergement des réfugiés, selon leur origine et leur condition, cela va sans dire. Le Premier ministre français, Jean Castex, annonçait fièrement, ces dernières semaines, l'élaboration par le gouvernement d'un programme offrant «au moins 100 000 places». Une illustration, d'après les ONG et AI, du deux poids, deux mesures appliqué sans état d'âme par la France mais aussi, bien d'autres pays de l'Union européenne, car Paris n'a pas le monopole du coeur dans cette affaire. Des explications, ou plutôt des justifications boiteuses, ont été avancées, ici et là, pour tenter de répondre aux griefs formulés à cet égard par l'Union africaine et la Ligue arabe qui ont vivement réagi à ce qui s'est passé aux frontières de la Pologne, notamment. Preuve que le cordon ombilical du deux poids, deux mesures est aussi long que le Nord-Stream lui-même. On est loin des «normes» auxquelles sont confrontés les réfugiés, en général, qu'ils soient syriens, afghans, irakiens ou africains, et de celles qui ont été promptement octroyées aux réfugiés ukrainiens. Ceux-ci disposent, a statué l'UE, d'un droit de séjour jusqu'à trois ans dans les pays membres, d'y travailler, d'accéder au système scolaire et d'y recevoir des soins médicaux. Aucune comparaison n'est possible avec les «traitements dégradants», écrit encore AI, que subissent les exilés, notamment à Calais, d'où les migrants cherchent à...quitter la France pour rejoindre le Royaume-Uni. Le 24 novembre 2021, 24 d'entre eux ont péri dans une traversée pathétique de la Manche, fuyant des évacuations brutales à Calais.