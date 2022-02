La disparition avant- hier, à 86 ans, de Abdelhamid Zouba, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, nous incitent à méditer les sacrifices d'une génération qui driblait pour l'indépendance.

Fascinant est, en effet, la trajectoire de cette génération pour laquelle le patriotisme n'était pas que du folklore. Gracieusement rémunérés par leurs clubs employeurs en France, un statut enviable, rien n'incitait ces joueurs à abandonner leurs confortables situations pour aller rejoindre les rangs du FLN et se mettre entièrement au service de la cause nationale. On s'interroge, aujourd'hui, si on a été suffisamment reconnaissant envers cette génération qui a tissé l'une des plus belles séquences de notre histoire. Elle a réinventé le sport roi dans la conscience algérienne pour lui imprimer une touche bien particulière. Pour les Algériens, le football est une histoire, une histoire qui se confond avec la lutte pour la liberté et la dignité. C'est une histoire qui s'écrit avec des héros et des symboles au sens noble du terme.

À la suite des accords d'Évian, l'ancien président du Gpra, Ferhat Abbas a déclaré, en homme avisé, aux joueurs de l'équipe du FLN qu'ils avaient «fait avancer de dix ans la cause de l'indépendance algérienne». Très tôt, les dirigeants du FLN, avaient compris que le sport pouvait également jouer un rôle éminemment important dans la lutte pour l'indépendance du pays. Et en mai 1957, cette équipe a été validée par le Front de Libération nationale qui décide qu'elle représentera officiellement l'Armée de Libération nationale, vu qu'il y avait des joueurs qui venaient du maquis. Elle devint ainsi son ambassadrice dans le monde. L'impact de cette action valait mille combats. Conscient des enjeux du moment et des bénéfices diplomatiques qu'ils allaient engranger, les dirigeants du FLN avaient alors organisé des tournées internationales entre 1958 et 1962. Surnommés les «globe-trotters de l'indépendance», les coéquipiers de Abdelhamid Zouba étaient amenés à disputer des matchs au Maghreb, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, mais également en Asie. Ils jouaient deux matchs à la fois. L'un sur le terrain et l'autre, le plus important, dans les coulisses pour sensibiliser les dirigeants des pays hôtes et les populations sur la véritable nature du conflit qui a lieu en Algérie. Un engagement dans le sport populaire et du militantisme pour l'indépendance. Des noms qui ont fait la belle épopée de cette équipe. Puisse la disparition du défunt Abdelhamid Zouba, nous instruire davantage sur l'action de ces « Dribbleurs de l'indépendance». Plus qu'un sport où l'on gagne des coupes et des titres, le football est également une discipline où l'on forge le patriotisme.