Il reste tout juste une semaine pour la tenue du 31ème Sommet des États de la Ligue arabe à Alger, les 1er et 2 Novembre prochain. Cette date est historique pour le peuple algérien qui fêtera le 68ème anniversaire de la glorieuse Révolution et rendra hommage à tous les martyrs. Cette Révolution est chère, aussi, à tous les peuples arabes parce qu'elle a contribué à la renaissance de la Nation et a permis à plusieurs pays africains de mettre fin à la domination coloniale. Alger la capitale s'est transformée, ces derniers mois, pour accueillir les 21 délégations participantes, offrant un cadre serein pour des travaux fructueux, au bout desquels pourront être concrétisées les attentes en matière d'union et de mobilisation. La plus grande de ces attentes concerne, bien sûr, la cause palestinienne dont la centralité est indiscutable et dont les objectifs doivent être posés en termes clairs.

Toutes les invitations ont été transmises, toutes les réponses ont été réceptionnées et toutes les mesures protocolaires et sécuritaires prises pour faire du Sommet d'Alger un rendez-vous exceptionnel, avec des décisions conformes aux aspirations des peuples qui réclament, de manière évidente, une solidarité, une intégration et une complémentarité économique accrues. Après avoir évolué, pendant plus d'une décennie, dans un contexte de divisions et de contradictions, plus ou moins manipulé par des puissances qui convoitent leurs richesses naturelles, les pays arabes ont compris, semble-t-il, que le moment est venu de tirer les enseignements des récents bouleversements intervenus avec le bras de fer entre la Russie et la Chine, d'une part, et le bloc occidental dirigé par les Etats-Unis, d'autre part.

Ces évènements montrent l'urgence d'une démarche basée sur la préservation des intérêts arabes, surtout dans le domaine stratégique de la sécurité alimentaire. En effet, le moment est venu de rappeler, solidairement, à la communauté internationale ses responsabilités envers le droit du peuple palestinien à un État indépendant avec El Qods comme capitale, conformément aux innombrables résolutions constamment bafouées par l'entité sioniste, il revient au Sommet d'Alger de poser les jalons prioritaires d'une autosuffisance alimentaire à entreprendre rapidement. Car les raisons sont simples pour appuyer cette exigence, sachant qu'au Yémen, au Soudan, en Syrie, en Irak, en Libye, des peuples arabes sont confrontés à de graves pénuries et, parfois, à des risques graves de famine.