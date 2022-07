L'ancien leader travailliste, (Labour, parti de gauche au Royaume-Uni), Jeremy Corbyn, victime du lobby sioniste qui l'a accusé d'antisémitisme pour...son soutien de la cause palestinienne, doit se frotter les mains et savourer le tumulte que la justice immanente a déclenché chez les rivaux conservateurs, où la démission contrainte et forcée de Boris Johnson ouvre le bal d'une succession mouvementée. Le Premier ministre britannique sortant aura beau avoir résisté aux assauts contre ses «mensonges», pendant des mois, le voilà qui déclarait, hier, ne soutenir aucun des 11 candidats en lice pour lui arracher le témoin. Modeste en diable, il a affirmé « ne pas nuire aux chances de qui que ce soit, en offrant mon soutien», pour sa première apparition publique depuis sa démission, jeudi dernier. Ces soubresauts politiques londoniens interviennent alors que la tension internationale reste vive, avec les conséquences d'un conflit en Ukraine de plus en plus alarmant au regard des organismes onusiens en charge de l'aide alimentaire. Dans ce contexte, Moscou a décidé, hier, de faciliter l'accès à la nationalité russe pour tous les Ukrainiens, une mesure qui s'appliquait jusqu'alors aux seuls habitants des régions de Donetsk et Louhanks, dans le Donbass. Le bras de fer engagé par les puissances occidentales et leurs alliés face à la Russie va avoir des conséquences graves pour de multiples pans de l'économie mondiale, notamment le commerce des céréales et celui de l'énergie. Déjà, l'Europe est en plein examen des dommages prévisibles que l'arrêt des livraisons russes de gaz va entraîner dans un grand nombre de pays. Quant au pétrole, les livraisons des pays exportateurs auront beau croître au rythme des appels pressants des capitales occidentales, elles ne parviendront jamais à contrebalancer le boycott des productions de pays comme la Russie, l'Iran et le Venezuela. De plus, rien ne dit que les tensions actuelles, loin de s'apaiser comme le souhaitent un grand nombre de pays et d'organisations internationales, n'iront pas crescendo. Le président Vladimir Poutine a mis en garde, jeudi dernier, quand il a affirmé que «la Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses» et que «plus les négociations tardent, plus il deviendra difficile de négocier» avec Moscou. En somme, le monde à peine sorti des brumes de la pandémie de Covid-19 doit se préparer à faire face à des situations conflictuelles de grande ampleur, dont les pays pauvres paieront, évidemment, les factures les plus lourdes.