60 ans après la signature des accords d'Évian, acte de décès du colonialisme français et de la naissance de l'Algérie indépendante, les cendres de la guerre sont toujours chaudes et les mémoires incandescentes. Sur ce dossier mémoriel, le président de la République garde le cap. Dans une allocution adressée au peuple algérien à l'occasion de la fête de la Victoire, il a rappelé qu'on ne peut pas «échapper à un traitement responsable, juste et impartial du dossier de la mémoire et de l'histoire dans une atmosphère de franchise et de confiance». Le président a opté pour la méthode courte et dense pour délivrer un message à fortes connotations positives. «Juste, impartial, franchise et confiance», ont été les termes employés par le président Tebboune et qui confirment bien sa disposition à aller le plus loin possible sur cette question avec son homologue Emmanuel Macron. Par leur entente, par leur démarche, les deux présidents nourrissent en effet, la noble ambition de réconcilier les mémoires entre les deux pays. Le message de Tebboune intervient au lendemain de l'annonce de la cérémonie que présidera aujourd'hui, Emmanuel Macron à l'Élysée. Une cérémonie pour le 60e anniversaire des accords d'Evian et du cessez-le-feu en Algérie avec un souci «d'apaisement» des mémoires et de «main tendue» à l'Algérie, a annoncé, mercredi dernier, la présidence française. On retrouve exactement le même ton d'apaisement et un esprit de réconciliation. Une opportunité inédite pour panser des mémoires qui saignent. Il faut reconnaître que de tous les présidents français depuis 1962, Emmanuel Macron a été le plus audacieux dans le dossier mémoriel. Contrairement à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron ose, il nomme des personnes et des lieux quitte à froisser certains milieux très hostiles à sa démarche. «Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde», affirmait Albert Camus. En secouant l'approche de la France officielle figée dans un esprit de domination hérité du passé, Macron fait une rupture épistémologique. C'est lui qui a posé le premier jalon de ce complexe chantier de reconnaissance mémorielle en qualifiant, en 2017, à partir d'Alger, la colonisation de «crime contre l'humanité». C'est lui qui reconnaît l'assassinat de Maurice Audin par le système colonial français, l'assassinat d'Ali Boumendjel, avocat et militant du FLN. Il reconnaît la fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 1962, le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961 et c'est lui qui demande pardon aux harkis abandonnés par l'État français.